Ministrul Educatiei anunta ce contine OUG privind recuperarea materiei pierdute in timpul predarii online. Profesorii vor fi platiti suplimentar

"Cei mai buni profesori , din cele mai bune scoli , la cele mai bune clase, vor avea acces la aceste ore remediale", a afirmat el."As vrea sa adaug o precizare importanta: sigur ca el se numeste Program national de actiuni remediale, dar in cadrul Ordonantei de Urgenta pe care o avem in lucru, pe care dorim sa o promovam in sedinta de miercuri, cel putin in prima lectura, vom face precizarea ca aceste actiuni, deci posibilitatea de plata, se refera si la consolidarea materiei.Deci, daca un cadru didactic considera ca a predat absolut totul si ca elevii au asimilat absolut tot ce a predat, este liber ca prin aceste ore sa faca actiuni de consolidare a materiei. Cu alte cuvinte, cei mai buni profesori, din cele mai bune scoli, la cele mai bune clase, vor avea acces la aceste ore remediale. Remediale cu valente de consolidare a materiei predate si de crestere a performantei", a declarat Sorin Cimpeanu, la Antena 3.Precizarea a fost facuta duminica seara, dupa ce ministrul a anuntat ca profesorii care vor recupera materia cu elevii vor fi platiti suplimentar si dupa ce a fost intrebat in repetate randuri, in spatiul public, daca i se pare normal ca acei profesori care au facut performanta si au predat integral materia, chiar si online, sa constate ca unii dintre colegii lor ai caror elevi au inregistrat pierderi beneficiaza acum de plati suplimentare.Ministrul Educatiei a adaugat ca profesorii care vor participa la aceste ore vor fi platiti cu o suta de lei pe ora brut.Cimpeanu a aratat ca programului ii vor fi alocati 144 de milioane de lei din fonduri europene, pentru invatamantul primar si gimnazial, la care se adauga 96 de milioane de lei din programul Romanian Secondary Education pentru licee , in cadrul unui proiect derulat in parteneriat cu Banca Mondiala.Ministrul Educatiei a anuntat, sambata, ca Ministerul pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online, urmand a se face, timp de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal. Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, daca profesorii, parintii si elevii ajung la o intelegere.Acesta a precizat ca programul orar pentru actiunea de recuperare a materiei pierdute va si stabilit exclusiv de profesori si elevi, cu consultarea parintilor, fara implicarea directorilor, a inspectorilor sau a ministerului de resort.Intrebat daca orele pot fi recuperate si sambata, Sorin Cimpeanu a raspuns: "Este strict la latitudinea cadrului didactic impreuna cu elevii, cu consultarea parintilor".Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine schimbarea metodei de predare din cea disciplinara in cea interdisciplinara."Noi avem o predare disciplinara, in timp ce evaluarile pentru analfabetismul functional sunt facute, testele PISA, interdisciplinar. Noi ii invatam pe copii separat biologie chimie , fizica, dupa care ne asteptam sa inteleaga interdisciplinar si sa raspunda conform acestor intrebari. (...) Pana cand nu vom face acest lucru, nu vom putea spera la imbunatatire radicala a ratei de analfabetism care ne plaseaza pe ultimele locuri din Europa", afirma el.Intrebat duminica seara, intr-o emisiune televizata, in legatura cu rata analfabetismului functional in randul elevilor romani, ministrul Educatiei a facut trimitere la Alexandru Ioan Cuza care spunea ca "a pricepe e mai important decat a sti", Sorin Cimpeanu subliniind, la randul sau, importanta intelegerii materiei predate.Cimpeanu a aratat ca este nevoie de schimbarea urgenta a metodei de predare din invatamantul romanesc pentru ca performantele slabe inregistrate de elevii romani la testele PISA sa se imbunatateasca."Cu aceasta problema ne confruntam din cauza faptului ca noi avem o predare disciplinara, in timp ce evaluarile pentru analfabetismul functional sunt facute, testele PISA, interdisciplinar. Noi ii invatam pe copii separat biologie, chimie, fizica, dupa care ne asteptam sa inteleaga interdisciplinar si sa raspunda conform acestor intrebari. Acest lucru se va schimba in momentul in care vom reusi sa ii invatam pe copii in asa fel incat sa faca fata acestor teste.Acest lucru nu se poate face de azi pe maine, dar acest lucru trebuie neaparat facut, cat mai urgent posibil. Pana cand nu vom face acest lucru, nu vom putea spera la imbunatatire radicala a ratei de analfabetism care ne plaseaza pe ultimele locuri din Europa. Este trist, este foarte trist si foarte ingrijorator.Acum, cu ceea ce ne-a adus pandemia, evident ca peste problemele cronice se adauga aceste probleme generate de pandemie. Rezultatele testelor PISA 2018 au aratat ca Romania avea cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la acest tip de evaluare.Scorul obtinut a fost in scadere fata de ultimele doua testari la care Romania a participat (in anii 2012 si 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematica si stiinte, potrivit rezultatelor PISA 2018 publicate de catre directoratul pentru Educatie al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Procentul de analfabetism functional este de 44%, in medie, in crestere fata de 2015.