Ministrul Educatiei, despre examenele nationale in pandemie: Stacheta trebuie coborata inteligent in acest an

"Programa de examen este adaptata specificului acestui an. Daca nu recunoastem ca acest an a fost altfel decat ceilalti ani, inseamna ca negam realitatea. Am pastrat datele de examen, am pastrat prezenta fizica la examen, nu putem sa le cerem elevilor sa fie verificati ca si cum procesul de predare-invatare n-ar fi suferit nicio influenta pe parcursul pandemiei.Deci aceasta stacheta, o spun cu subiect si predicat, trebuie coborata inteligent in acest an. Partea de adaptare a materiei de examen s-a facut de catre colective de specialisti, s-a evitat extragerea unei anumite portiuni, ultimele doua luni, ultimele cinci luni, sase luni, si s-a incercat extragerea unor notiuni care au fost considerate cu un grad de relevanta mai scazut", a declarat Sorin Cimpeanu, intr-o emisiune la Digi 24.El s-a referit si la programa de examene in general, care ar trebui adaptata pentru a tine cont de nevoile de educatie ale elevilor si de intentiile pe care le au in urmarea invatamantului universitar."Ar trebui sa fie mult mai flexibila aceasta programa, pentru a putea fi adaptata aspiratiilor fiecarui elev. (...) Sa eliminam aceasta ipocrizie, cei care stiu ca vor da examen de admitere in universitati din tara sau din strainatate la anumite materii se vor concentra pe acele materii. Sa ii lasam sa atinga performanta pe acele materii, adica sa avem un curriculum mai flexibil, la asta lucram acum", a afirmat Sorin Cimpeanu.