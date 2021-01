Ministrul Educatiei, despre protestul de la scoala Maica Domnului: "E responsabilitatea exclusiva a inspectorului general de Bucuresti"

"Este responsabilitatea exclusiva a inspectorului general de Bucuresti. Nu ma sfiesc sa va spun ca, desi am cerut situatia numirii in scoli , inclusiv in scoala Maica Domnului, unde stiu ca sunt probleme, nici pana la aceasta ora nu a pus-o la dispozitia ministerului, ceea ce este o problema de autoritate a ministrului si a ministerului", a declarat ministrul Educatiei."Este o situatie specifica, in care Consiliul de Administratie a fost organizat de catre Inspectoratul Scolar General Bucuresti in data de 30 decembrie anul trecut.Nu numai ca au uitat sa anunte ministrul Educatiei si ministerul, dar la inceputul saptamanii care se incheie acum, luni 4 ianuarie, am invitat inspectorul general de Bucuresti, i-am solicitat sa dea ministrului Educatiei si secretarului de stat pentru invatamant superior lista numirilor pe care le-a facut in baza Legii Educatiei Nationale, articolul 258 alineatul 7 ce spune ca inspectorul scolar general, cu avizul Consiliului de Administratie, numeste conducerea scolilor din Bucuresti pana la organizarea concursului, insa nu mai mult de inceperea anului scolar urmator.Este responsabilitatea exclusiva a inspectorului general de Bucuresti. Nu ma sfiesc sa va spun ca, desi am cerut situatia numirii in scoli, inclusiv in scoala Maica Domnului, unde stiu ca sunt probleme, nici pana la aceasta ora nu a pus-o la dispozitia ministerului, ceea ce este o problema de autoritate a ministrului si a ministerului", a declarat ministrul Educatiei Nationale, duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Cateva zeci de persoane, parinti ai unor copii care invata la Scoala gimnaziala Maica Domnului din sectorul 2 al Capitalei, au iesit in strada, duminica 10 ianuarie, pentru a protesta fata de schimbarea din functie a directoarei scolii. Parintii anunta ca nu isi vor lasa copiii sa intre la cursurile online si sunt dispusi sa continue protestele la sediul Inspectoratului Scolar.