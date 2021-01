Ministrul Educatiei, despre stimularea baneasca a cadrelor scolare: "Exista merite deosebite care trebuie recunoscute si trebuie sa existe si motivatie"

"Exista merite deosebite care trebuie recunoscute si trebuie sa existe si motivatie", a aratat el.Cimpeanu a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern despre salarizarea cadrelor didactice, in contextul nemultumirilor acestora legate de amanarea majorarilor salariale."Cadrele didactice din Romania merita cu siguranta un regim motivant de salarizare. Pe de alta parte, exista (...) si o lege a salarizarii. In acelasi timp, as vrea sa va spun ca in costul standard per elev, care are o componenta destinata salariilor, aceasta componenta in ultimii patru ani, din 2016 pana in 2020, s-a dublat, de la 3.024 de lei - componenta destinata salariilor in 2016, la 6.111 lei - componenta destinata salariilor in 2020. In acelasi timp, componenta destinata tuturor cheltuielilor de functionare a scolilor, cheltuieli materiale, de la energie electrica, alimentare cu apa curenta, acolo unde exista, incalzire, foarte important pe timp de iarna, cheltuieli cu substante de igiena, cheltuieli mai nou cu substante de protectie anti-COVID, cheltuieli de pregatire profesionala, multe alte cheltuieli in 2016 erau 321 de lei per elev, acum sunt 386 de lei per elev. Deci din punctul meu de vedere, asum aceasta declaratie, urgenta este o crestere semnificativa a costului standard per elev pentru ca scolile din Romania sa poata functiona, fara sa neglijam componenta de cresteri salariale", a afirmat ministrul Educatiei.El a vorbit despre posibilitatea introducerii unei "componente salariale de motivare"."Exista posibilitatea, o sa discutam cu ministrii de resort si cu primul ministru, sa introducem, poate, o componenta salariala de motivare, in functie de performanta, prin Programul National de Redresare si Rezilienta, spre exemplu", a declarat el.Cimpeanu a spus ca exista "multiple variante" care sunt analizate, intrucat cadrele didactice din Romania au facut eforturi pentru ca procesul de invatamant sa continue."Deci exista merite deosebite care trebuie recunoscute si trebuie sa existe si motivatie", a adaugat el.Cimpeanu a mentionat ca in cursul zilei de joi vor exista consultari cu toate sindicatele din educatie , cu toate asociatiile studentilor, cu Consiliul National al Elevilor, cu Consiliul National al Rectorilor, cu Federatia Asociatiilor de Parinti, inclusiv pe probleme legate de salarizare.