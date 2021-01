Ministrul Educatiei, dupa intalnirea cu reprezentantii AUR: "Scolile de vara sunt o masura corecta pentru recuperarea pierderilor din pandemie"

"Au fost propuse masuri precum scoli de vara, in care sa poata fi recuperat intr-o maniera sintetica cea mai mare parte din ce s-a pierdut pe parcursul crizei sanitare, pentru asta avem nevoie de concursul profesorilor in primul rand, dar avem nevoie si de acoperire bugetara. (...)A fost o propunere care a fost considerata corecta in setul de masuri remediale. Scolile de vara sunt o solutie corecta, fiind nevoie de profesori, fiind nevoie de resurse financiare alocate in acest scop. De asemenea, ceea ce oricum am fi facut, legatura cu universitatile pentru a avea intelegere, flexibilitate pe parcursul examenului de admitere in universitati", a spus Cimpeanu.In opinia sa, actiunile remediale sunt foarte importante si ele trebuie sa fie decise caz cu caz, in functie de ceea ce a asimilat elevul si nu in functie de ce a predat profesorul."Trebuie verificat tot ceea ce a asimilat fiecare elev si trebuie intervenit personalizat cu actiuni remediale. Este un set intreg de masuri. Scoala de vara este una dintre aceste masuri. (...)In masura in care vom reusi sa incepem cel de-al doilea semestru in format clasic, vom avea de recuperat pierderile suferite pe parcursul crizei sanitare", a aratat ministrul Educatiei.