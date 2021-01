Ministrul Educatiei: "Examenele nationale - organizate la aceeasi data, in aceeasi structura, in format fizic"

"Pierderile suferite de sistemele de educatie sunt foarte mari, important este sa le compensam. Trebuie sa facem actiuni remediale, este nevoie de profesionalismul si devotamentul oricarui cadru didactic . Trebuie sa se vada cat a pierdut elevul, nu ce a predat profesorul. Am identificat sursele de finantare pentru actiunile remediale. Examenele nationale se doresc a fi organizate la aceeasi data, in aceeasi structura, in format fizic. Ele trebuie sa se deruleze. Tematica ar putea fi adaptata", a declarat Cimpeanu, la Stirile ProTV.El a mai spus ca se doreste deschiderea scolilor, subliniind ca la data de 8 februarie nu se va exclude niciun scenariu."Pe langa evolutia epidemiologica si cea de vaccinare, luam in calcul si evolutia din alte state. Pe data de 8 februarie, in functie de analize, nu excludem niciun scenariu. Nu am sa fiu ferm peste limitele competentei. Toate trebuie puse la masa, pentru a lua decizia corecta", a subliniat ministrul.