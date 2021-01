Ministrul Educatiei: Jumatate din cei 340.000 de profesori vor sa se vaccineze

"Noi am initiat o interogare a intregului sistem. Intrebarea a fost adresata tuturor celor 340 de mii de membri ai sistemului national de educatie . Pana in momentul de fata, invatamantul preuniversitar se apropie, deci in momentul acesta, data limita este vineri, 15 ianuarie, orele 16, pana in acest moment, personalul din sistemul de invatamant preuniversitar se apropie de 50% cu privire la disponibilitatea de vaccinare, fara ca aceste raspunsuri sa constituie o obligatie legala de vaccinare, iar in sistemul de invatamant universitar suntem deja la 60%", a declarat Sorin Cimpeanu la Radio Europa Libera Acesta a subliniat ca "orice persoana vaccinata din sistemul de invatamant va insemna o diminuare a riscului de transmitere a acestui virus, deci practic, va insemna o diminuare a riscului la care sunt supusi elevii si profesorii".Ministrul a precizat ca inca nu s-a luat o decizie cu privire la deschiderea scolilor."Decizia va fi luata, punand la masa expertiza din Educatie cu expertiza din Sanatate, pentru ca este foarte ingusta fasia dintre dreptul fundamental la educatie si dreptul fundamental la sanatate si decizia va fi anuntata cat mai repede cu putinta, oricum in luna ianuarie, ramanand practic cel putin o saptamana pana la data de 8 februarie, pentru ca scolile, profesorii, elevii, parintii sa aiba suficient timp in vederea pregatirii inceperii scolii in format fizic, acolo unde se va putea", a mai declarat acesta.CITESTE SI: