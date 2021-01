Ministrul Educatiei sustine dublarea sumei alocate in bugetul de stat pentru bursele elevilor: Sa nu mai fie burse de 4 lei sau de 8 lei, absolut ridicole!

Suma reprezinta dublul bugetului de anul trecut, ministrul sustinand ca nu mai vrea acordarea de burse "absolut ridicole" de 4 lei sau de 8 lei."Este o obligativitate. In 2020, cuantumul total al burselor a fost de 270 de milioane de lei, din care 135 de milioane de lei au fost doar bursele din Bucuresti. Restul, jumatate, pentru toata tara. Hotararea de Guvern aduce un lucru foarte bun; cuantumul minim al bursei de 100 de lei, sa nu mai fie burse de 4 lei de 8 lei, absolut ridicole! Pentru asta, in buget trebuie sa fie cuprinsa suma de 530 de milioane de lei - deci dublu fata de bursele elevilor din anul 2020 - pentru ca aceste burse sa poata fi platite.Da, Ministerul Educatiei are ca obiectiv principal sustinerea introducerii in bugetul de stat cel putina sumei de 530 de milioane de lei deci dublu fata de anul trecut pentru a fi pusa in practica Hotararea de Guvern din 4 decembrie 2020 cu privire la cuantumul minim al burse la nivelul de 100 de lei", a declarat ministrul Educatiei.Guvernul a adoptat, la sfarsitul anului trecut, o Hotarare pentru stabilirea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa, in anul scolar 2020 - 2021.Valoarea minima a cuantumului fiecarui tip de burse este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare, in functie de posibilitatile financiare ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.