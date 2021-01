Ministrul Sorin Campeanu a cerut inspectoratelor scolare numarul profesorilor care vor sa se vaccineze. Datele trebuie transmise pana in 15 ianuarie

"Am solicitat prin intermediul inspectoratelor scolare o raportare numerica pe fiecare unitate de invatamant cu privire la personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic care are disponibilitate de vaccinare. Acelasi lucru l-am solicitat tuturor universitatilor din Romania. Termenul de raportare este data de 15 ianuarie, ora 16,00. Dupa ce vom avea aceste elemente, numarul de infectari in urma vacantei de iarna si numarul de persoane din sistemul de invatamant cu disponibilitate de vaccinare, vom face o analiza cu toti cei indrituiti sa se pronunte si vom lua o decizie, cel mai probabil, in ultima decada a lunii ianuarie", a explicat Cimpeanu.Potrivit acestuia, se vor analiza si masurile in domeniu adoptate de alte state, precum si raportarile din sistemul de educatie cu privire la numarul elevilor aflati in situatii de risc din cauza dificultatilor inregistrate pe parcursul procesului de invatare-predare online."In aceasta decizie vom lua in considerare si masurile adoptate de alte state care se confrunta cu o situatie asemanatoare, precum si raportarile din sistemul de educatie cu privire la numarul elevilor aflati in situatii de risc din cauza dificultatilor inregistrate pe parcursul procesului de invatare-predare online. In momentul in care vom avea toate aceste elemente, abia atunci vom putea lua o decizie fundamentata cu privire la dorinta noastra, a tuturor, de reluare a scolii in format clasic pe parcursul celui de-al doilea semestru", a subliniat ministrul Educatiei.Sorin Cimpeanu a mentionat ca, in functie de concluziile analizei, va fi pus in practica scenariul care va rezulta."Fie ca vorbim de prioritate pentru cei mici sau pentru cei care sustin examenele nationale, fie ca vorbim de prioritate a zonelor cu o rata de infectare mai redusa, asa cum solicita Consiliul National al Elevilor, nu excludem niciun scenariu care ar putea sa rezulte in urma unei analize corecte si complete care va fi facuta in a doua jumatate a lunii ianuarie, cel mai probabil in ultima decada a lunii ianuarie", a aratat Cimpeanu.