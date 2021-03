Ministrul Sorin Cimpeanu anunta ca se vor scoate la concurs toate posturile de directori de scoala din tara

El a precizat si ca ar sustine ca titularizarea profesorilor sa se faca pe perioada determinata. Dialogul intre moderator si ministru:Sorin Cimpeanu: " Este mare nevoie de profesionalizarea performantei in scolile romanesti . Pentru asta trebuie sa ai conduceri in scoli selectate pe criterii relevante si obiective. Pentru asta trebuie sa ai organizate concursuri pentru directorii de scoli. Este un element esential daca vrei sa faci evaluare, pentru ca in orice sistem directorului scolii va fi implicat in evaluarea cadrelor didactice pe criterii de performanta, legate de criteriile de performanta ale elevilor."Europa FM: "Ce sa inteleg, ca urmeaza un proces de scoatere la concurs a tuturor posturilor de directori din tara asta ?"Sorin Cimpeanu: "Cu siguranta, da."Europa FM: "Chiar si pentru cei care sunt pe functii cu concurs, si asa mai departe?"S.C.: "Cu siguranta, da. Si obiectivul este sa reusim acest lucru inainte de vacanta de vara."Europa FM: "Ar fi scoase la concurs posturile de director?"S:C.: "Tot. Director, directori adjuncti.""Pana in vara nu mai este mult. In cel mai rau caz aceste concursuri ar trebui sa se deruleze in lunile octombrie - noiembrie."In ceea ce priveste titularizarea, Cimpeanu a declarat ca "exista vointa politica" pentru a se trece de la titularizare pe perioada nedeterminata la perioada determinata.