Ministrul Sorin Cimpeanu: Aparitia unei noi tulpini a virusului indeamna si mai mult la prudenta. Exista in continuare un interes major pentru inceperea scolilor in format fizic

"Exista in continuare un interes major pentru inceperea scolilor in format fizic in data de 8 februarie", spune Sorin Cimpeanu. Am vazut chiar si astazi aparitia unei noi tulpini , lucru care ne indeamna inca si mai mult la prudenta, prudenta pe care am luat-o in calcul pentru discutia din 2 februarie in care noi vom merge cu realitatile din educatie , cei din sanatate, fie ca vorbim de DSP, de Ministerul Sanatatii, de INSP, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta vor veni cu realitatile din domeniul sanitar.Se vor pune la un loc si se va lua decizia corecta si responsabila, zic eu, stiut fiind ca limita intre dreptul fundamental la educatie si dreptul fundamental la sanatate este o fasie foarte ingusta si e greu de apreciat", a declarat ministrul Educatiei, duminica seara, la Antena 3.Acesta a mentionat ca se discuta in continuare despre posibilitatea deschiderii scolilor. Exista in continuare un interes major pentru inceperea scolilor in format fizic in data de 8 februarie. (...) Din pozitia mea nu pot sustine altceva decat deschiderea prioritara a scolilor", a afirmat ministrul.Sorin Cimpeanu a precizat ca este esential ca autoritatile sa aiba "cu cadenta saptamanala" evaluarile si intreaga harta privind evolutia epidemiei, "in asa fel incat oricine sa stie cum merge la scoala, fizic sau online".