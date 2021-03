Ministrul Sorin Cimpeanu: Cu siguranta este nevoie de educatie sexuala in scoli

"Cu siguranta este nevoie de educatie sexuala, exista si in acest moment in cadrul disciplinei Educatie pentru sanatate care este insa o disciplina optionala, urmata de un numar relativ redus de elevi , a afirmat Sorin Cimpeanu luni seara, la Digi 24. Acesta a explicat ca subiectul privind educatia sexuala a fost inclus in planurile-cadru pentru liceu, care stabilesc materiile care se predau si numarul de ore aferent fiecarei materii in clasele de liceu."Este vorba de curriculum este vorba de planurile cadru de liceu . Stiti foarte bine ca au fost lansate in dezbatere planurile cadru pentru intregul invatamant liceal. In urma consultarii publice au rezultat mai bine de 1.000 de propuneri de modificare, lucru care ne-a condus la concluzia ca este bine sa analizam in amanunt, in ansamblu, planurile cadru, adica lista de discipline si numarul de ore alocat fiecarei discipline, inclusiv disciplina despre care vorbiti si in urma acestei consultari sa pornim cu dreptul intr-un mod in care sa avem acceptul intregii societati, sa avem planuri cadru adaptate cerintelor societatii, cerintelor angajatorilor si, bineinteles, adecvate secolului XXI", a mai afirmat Sorin Cimpeanu.