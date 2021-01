Ministrul Sorin Cimpeanu: Vom reusi sa deschidem scoala in 8 februarie, intr-o forma sau alta

Potrivit ministrului, problemele predarii online sunt "structurale, nu sunt probleme circumstantiale", de care "se loveste orice stat"."Vom reusi sa deschidem scoala, este o convingere profunda, pe data de 8 februarie, fie ca vom reusi toate scolile din Romania, fie ca vom reusi sa deschidem scolile in zonele care au o rata de infectare scazuta. O sa prioritizam invatamantul primar si gradinite, stiut fiind ca este cel mai dificil de abordat in maniera online, fie ca vom prioritiza elevii claselor a VIII-a si a XII-a, care sustin examenele nationale. Intr-o forma sau alta, vom reusi sa deschidem scolile, este convingerea mea. Educatia ramane prioritatea acestui guvern", a spus Cimpeanu la Realitatea Plus.