Sorin Cimpeanu. Marginalii la prima controversa dintre public si guvernantii sai

Este in aceeasi linie si cu numirea domnului Hellvig la Serviciul Roman de Informatii, a domnului Maior ca ambasador la si mai strategica Washington D.C., dar si cu numirea lui Oprea Gabriel ca vice-premier pentru "securitate nationala", in guvernul Ponta IV.Si, daca este sa ma intrebati pe mine, ca sa aflati ce speculatii mai fac, linia asta cuprinde si nominalizarea domnilor Grindeanu si Tudose, precum si a doamnei Dancila ca premieri ai Romaniei.Primii trei, Cimpeanu, Mihalache si Hellvig, au venit pe linie de partid national liberal, iar urmatorii au venit pe linie de partid social democrat, in ambele cazuri fiind evident ca niciun nominalizat nu avea treaba cu doctrina, ideologia sau macar cu munca de partid ce il sustinea. Altele se pare ca au fost argumentele pentru care numele lor ajunsesera pe masa presedintelui Klaus Iohannis si altele se pare ca au fost motivatiile pentru care domnia sa a dat curs acestor propuneri.Asistam astfel la asa-zisele jocuri mai mari, rezervate putinilor cunoscatori si care jocuri nu sunt listate la bursa pariurilor sportive. Jocuri cu Magister Ludi niciodata transparent si cu rezultatul dinainte cunoscut. De cine trebuie.Noul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu este un senator roman, fost deputat roman, care a fost primul pe o lista scurta pentru functia de ministru al Educatiei Nationale.De cum s-a aflat asta, cei care mai au memorie politica au arata ca domnul senator Cimpeanu S. a mai fost ministru al Educatiei Nationale, cu mandatul transparent de a-l spala pe seful sau, premierul de atunci Ponta Victor, de mizeria de care se acoperise, cand s-a aflat ca obtinuse o diploma de doctor in drept, de la seful sau de atunci Nastase Adrian, fara ca macar sa fi citit teza de doctorat Teza de altfel plagiata, dar asta nici nu mai conteaza.Cei cu cunostinte in lumea academica au remarcat si ca domnul Cimpeanu este nu numai seful adunarii rectorilor universitari, dar si seful mafiei diplomelor universitare, de licenta masterat si mai ales de doctorat, in Romania renumita pentru peste un milion de asemenea diplome , emise de universtitati de stat si particulare fara ca detinatorii sa indeplineasca minimele conditii de studiu si activitate stiintifica.Numai ca asemenea rememorari sau remarci nu conteaza nici pentru seful national-liberalilor, care il propune, nici pentru coalitia majoritara din Parlamentul Romaniei, care aproba componenta guvernului, nici pentru Presedintele Romaniei, care primeste juramantul ministrului, la investirea guvernului.Nu numai ca toti astia stiu mai bine decat cei cu memorie politica si decat cei cu cunostinte in lumea academica romaneasca cine e domnul Cimpeanu Sorin. Dar si soferii lor, portarii lor si femeile lor de serviciu stiu foarte bine asta. Asa ca degeaba se straduie cei cu memorie si cei cu cunostinte sa ne reaminteasca si sa remarce cine e acest domn, in sensul ca nu ar fi potrivit pentru functie. Pur si simplu nu conteaza, cum spuneam.Domnul Cimpeanu Sorin trebuie sa faca parte din guvern. De aceea a si venit la liberali de la proristi, asa cum s-a dus la proristi atunci cand acestia aveau o sansa sa faca un guvern de inlocuire a Dancilei.De ce trebuie? Asta stiu cei care il propun, il sustin, il voteaza si il pun in scaunul de ministru. Restul, cei din afara, putem doar specula, in functie de cat de bine intelegem mecanismele puterii executive in Romania. Si cele transparente si cele acoperite.Ce mai trebuie sa intelegem noi, publicul neinitiat in asa ceva, este ca doar aparent presedintele Klaus Iohannis sacrifica pe masa asta de joc proiectul "Romania Educata".In realitate, numirea unui sef de mafie din invatamantul romanesc la carma Ministerului Educatiei Nationale, cu argumentul ca acesta ar fi cel mai potrivit pentru a pune in practica de doi ani amanata strategie de reforma a educatiei nationale, este o mana cereasca pentru promotorii proiectului, care mana cereasca justifica scoaterea definitiva din speranta publica a ideii ca educatia nationala va fi vreodata refacuta sa fie educatie si nu doar sursa de spoliere a domeniului de diferitele mafii, care se infrupta copios si nestingherit din cei 4-5-6 la suta din produsul intern brut.