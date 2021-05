Aproape 60% din angajatii sistemului national de invatamant s-au vaccinat. Ce spune ministrul Educatiei

Ministerul Educatiei a facut publice, vineri seara, rezultatele raportarilor privind vaccinarea personalului din sistemul de invatamant preuniversitar (de stat) si din sistemul de invatamant superior (de stat si privat).Din totalul de 266.120 de angajati titulari in invatamantul preuniversitar de stat s-au vaccinat 151.133 persoane (112.559 cadre didactice si 38.574 personal didactic auxiliar si nedidactic)."Precizam ca un numar de 125.523 angajati au parcurs schema completa de vaccinare. Raportat la total angajati titulari se inregistreaza o rata de vaccinare de 56,8%. Raportat la numarul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 58%", a aratat sursa citata.Din totalul de 51.411 angajati titulari in invatamantul universitar de stat si privat s-au vaccinat 34.040 de persoane (22.391 cadre didactice si 11.649 personal didactic auxiliar si nedidactic)."Precizam ca un numar de 30.574 angajati au parcurs schema completa de vaccinare. Raportat la total angajati titulari se inregistreaza o rata de vaccinare de 66,2%. Raportat la numarul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 76,5%", au mentionat reprezentantii Ministerului.Din totalul de 317.531 de angajati titulari in invatamantul preuniversitar de stat si in sistemul de invatamant superior (de stat si privat), s-au vaccinat 185.173 (134.950 cadre didactice si 50.223 personal didactic auxiliar si nedidactic).Un numar de 156.097 angajati au parcurs schema completa de vaccinare.Raportat la total angajati titulari se inregistreaza o rata generala de vaccinare de 58,32%. Raportat la numarul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 60%.Sorin Cimpeanu a catalogat rezultatul centralizarii privind vaccinarea drept "imbucurator"."Peste 185.000 de angajati din sistemul de educatie sunt vaccinati, cea mai mare parte dintre ei sunt vaccinati cu ambele doze. Este vorba despre un numar de peste 151 000 de angajati din sistemul preuniversitar de stat si de un numar de peste 34.000 de angajati din sistemul universitar de stat si privat", a declarat Sorin Cimpeanu, vineri seara, la Antena 3.Conform acestuia, 58% dintre angajatii din sistemul de educatie sunt vaccinati, iar la nivelul cadrelor didactice procentul de vaccinare este de 60%."Consider ca este un mesaj foarte bun pe care sistemul il da", a adaugat ministrul, in acest context.Ministrul a precizat ca exista la nivelul ministerului situatia defalcata pe categorii de personal, pe zone - urban si rural, pe tipuri de invatamant in ceea ce priveste imunizarea."Vom analiza aceasta situatie si e foarte probabil sa vedem o rata de vaccinare mult mai scazuta in mediul rural. Acolo este nevoie de actiuni gen caravana vaccinarii", a adaugat ministrul.