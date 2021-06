Sorin Cimpeanu: "Directia juridica din minister va da un raspuns in cazul procurorului Codrut Olaru"

Sorin Cimpeanu a fost intrebat, miercuri, despre solicitarea Ligii Studentilor din Iasi referitoare la emiterea de urgenta a avizului Directiei Juridice in ceea ce priveste "plagiatul grosier" din teza de doctorat a procurorului Codrut Olaru si a afirmat: Un ministru nu are posibilitatea sa se implice in impunerea unui aviz de legalitate si, daca ar face-o, cred ca ar fi un abuz. In cazul meu nu am nici competentele si nici dorinta sa ma amestec peste Directia Generala Juridica a ministerului care este indreptatita sa acorde avizul de legalitate. Isi asuma emiterea avizului de legalitate sau de nelegalitate".Ministrul a precizat ca tot ce a putut face din functia de ministru a facut deja. "Tot ceea ce am putut sa fac am cerut celeritate si sunt convins ca astazi sau mne vom avea un aviz pe speta in cauza", a mai afirmat ministrul.Intrebat si despre situatia altor plagiate care ar apartine unor persoane cuoscute, Cimpeanu a afirmat: "Inginerul din ministrul Educatiei se va implica puternic in rezolvarea acestor probleme din justitie. Evident ca nu. Ce este in dreptul ministrului Educatiei am facut". Liga Studentilor Iasi solicita Ministerului Educatiei emiterea de urgenta a avizului Directiei Juridice in ceea ce priveste "plagiatul grosier" din teza de doctorat a procurorului Codrut Olaru, membru CSM, si condamna ferm Ministerul, pe care il acuza ca acopera cazurile de plagiat in tezele de doctorat ale unor persoane cu functii inalte de conducere analizate de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). In ianuarie 2018, jurnalista de investigatii Emilia Sercan publica in PressOne o analiza asupra cartii "Particularitatile criminalitatii organizate in Romania", publicata la Editura Hamangiu in 2014, bazata pe teza de doctorat cu acelasi nume, sustinuta cu un an inainte la Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, sub coordonarea lui Tudorel Toader . Sercan aratase cum Olaru si-a plagiat intreaga teza, din cateva carti, articole si un referat on-line.