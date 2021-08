Ministrul Sorin Cîmpeanu: ”Am dreptul să cred că vom începe şcoala cu prezenţă fizică, fără niciun fel de scenarii”

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, cum va începe şcoala în septembrie şi a răspuns: ”Cu prezenţă fizică. Asta este decizia la acest moment. Suntem obligaţi, însă, să luăm în calcul, posibilitatea de rezervă, în cazul total nedorit, o situaţie în care eu personal am dreptul să nu cred, având în vedere că în şcoli se respectă regulile mai riguros decât în multe alte medii, având în vedere procentul celor vaccinaţi, având în vedere respectarea regulilor, am dreptul să cred că vom începe şcoala cu prezenţă fizică, fără niciun fel de scenarii. Elevii care au contraindicaţii medicale sau care prezintă simptome , vor sta în continuare acasă, şcoala fiind obligată, în continuare, să le asigure accesul la procesul de învăţare în sistem online. Dar pentru toţi ceilalţi elevi , şcoală cu prezenţă fizică”.Ministrul Educaţiei a precizat că sunt pregătite şi scenariile de funcţionare, în cazul în care pandemia va evolua. Dacă vom avea o evoluţie nesperată din punct de vedere epidemiologic , avem pregătite scenariile de funcţionare. Vorbim despre praguri pe care o să le reconfirmăm la începutul lunii septembrie, după ce vom ştii deja care este evoluţia epidemiologică”, a declarat Cîmpeanu.Sorin Cîmpeanu a mai subliniat că şcoala este o activitate esenţială şi deja s-a pierdut prea mult. ”Ceea ce ştim în acest moment este că şcoala va începe cu prezenţă fizică. Am pierdut mult prea mult. Sunt nevoit să repet principiul conform căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele şi să se deschidă primele. Şcoala este o activitate esenţială. Scenariul principal este cel cu prezenţă fizică”, a declarat ministrul. Sorin Cîmpeanu a mai declarat că vor putea deveni centre de vaccinare împotriva COVID-19, cabinetele şcolare, iar acestea ar putea funcţiona încă din luna semtembrie, odată cu începerea noului an şcolar.