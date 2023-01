Ministrul Educatiei Nationale Sorin Cimpeanu, anunta ca 113.000 de lucratori din sistemul de invatamant sunt programati in platforma de vaccinare pentru a fi imunizati, domeniul educatiei fiind detasat pe prima pozitie privind numarul de programari dintre domeniile considerate esentiale, care au fost cuprinse in a doua etapa de vaccinare. Potrivit lui Cimpeanu, 20.000 de angajati din sistem, s-au imunizat deja.

"In platforma, dintre cele 9 categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant este detasat pe prima pozitie, cel mai numeros", a declarat ministrul Educatiei duminica seara, la Digi 24.

Acesta a aratat ca in platforma de vaccinare figureaza 113 000 programari ale unor angajati in sistem, 20.000 de angajati din invatamant au fost deja vaccinati, iar alte 5000 de persoane detin concomitent calitatea de personal medical si personal didactic.

Potrivit ministrului Educatiei, cu exceptia a doua inspectorate scolare judetene, toate celelalte au cerut scolilor sa faca programarile profesorilor si personalului didactic auxiliar in platforma de vaccinare.

Intrebat care sunt cele doua inspectorate scolare care nu au facut demersuri in acest sens, ministrul a raspuns ca este vorba despre inspectoratele scolare de la Caras-Severin si Galati, care au motivat ca informaticienii acestor institutii au fost in izolare fiind gasiti pozitiv la COVID-19.

In total, la nivel national exista 126.000 de angajati din sistemul de invatamant care intra in contact nemijlocit cu copiii.

"Numarul dozelor de vaccin disponibile este singurul factor limitativ pentru vaccin in Romania, in Europa si in lume", a mai afirmat ministrul.

Sorin Cimpeanu spune ca "ramane in picioare intentia, angajamentul privind vaccinarea personalului de invatamant" in momentul in care vor exista doze de vaccin.

"Din punctul meu de vedere, al celui responsabil pentru domeniul educatiei, al celui care nu are un glob de cristal si nici competente in epidemiologie, ramanem in cele trei scenarii anuntate. (...) La ora la care vorbim, in toate cele 27 de state europene cu exceptia Germaniei si Portugaliei, cel putin invatamantul primar functioneaza cu prezenta fizica sau vor functiona incepand cu februarie cu prezenta fizica, mai este un semn de intrebare in Irlanda", a adaugat ministrul Educatiei.

