Sorin Cimpeanu: 237.000 de elevi nu au acces la internet si 287.000 sunt fara tablete

"In luna aprilie a acestui an s-a lansat o interogare catre toti cei care nu au echipamente. Rezultatul a fost: 233.000 de copii, de elevi, au declarat ca nu au echipamente. Guvernul, Ministerul Educatiei a achizitionat 250.000 de tablete - mai mult decat 233.000 cat a asumat fiecare inspector general ca ar fi necesarul, la el in judet, prin semnatura si stampila - s-au distribuit aceste echipamente, s-au distribuit toate aceste echipamente la ora la care vorbim, la finalul saptamanii trecute erau putin peste 6.000 de tablete ajunse la inspectorate dar neridicate de elevi si parinti.La inceputul saptamanii viitoare garantat toate cele 250.000 de tablete vor ajunge la elevi si totusi raportarile de saptamana trecuta, in data de 6 ianuarie in sistemul informatic, sunt urmatoarele: 237.000 de elevi fara acces la internet si 287.000 de elevi fara tablete. Deci erau 233 000 fara tablete, s-au achizitionat 250.000 de tablete si au ramas 287 000 fara echipament", a declarat ministrul Educatiei Nationale duminica seara, la Digi 24.Intrebat care sunt motivele pentru care s-a ajuns in aceasta situatie, ministrul a raspuns ca discutia duce la ideea profesionalizarii managementului in educatie , pe care el o sustine. El sustine ca managerii din sistem vor fi schimbati "printr-un concurs organizat intr-o maniera extrem de relevanta anul acesta".Sorin Cimpeanu a precizat ca si el se intreaba cum s-a ajuns in aceasta, situatie si, pentru a afla care este raspunsul, a cerut o raportare care sa ii arate numarul de elevi care risca sa ramana cu mediile neincheiate pe primul semestru din cauza dificultatilor inregistrate in procesul de predare online.Ministrul Educatiei a mentionat ca pe data de 4 februarie vor ajunge aproape 60.000 de laptopuri care vor fi distribuite elevilor de liceu care nu au echipament pentru scoala online, beneficiarii fiind elevi din 1073 de licee