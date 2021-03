Sorin Cimpeanu a trimis Ministerului Sanatatii "rugamintea" ca elevii din clasele a VIII-a si a XII-a sa poata sa mearga la scoala si in scenariul rosu

Cimpeanu sustine ca luni a transmis Ministerului Sanatatii "rugamintea" de analiza aceasta posibilitate si ca asteapta un punct de vedere din partea specialistilor epidemiologi in acest sens."Sa poata merge la cursuri si in scenariul rosu, aceasta este intentia. Pentru ca examenele nationale sunt definitorii pentru viitorul elevilor, chiar daca par vorbe mari, sunt definitorii pentru viitorul acestei tari. Au o importanta deosebita. Avand in vedere un an de predare online care a generat fara dar si poate pierderi, este nevoie sa se poata recupera cat mai mult in vederea sustinerii acestor examene nationale: evaluarea nationala si bacalaureatul. Evaluarea nationala si bacalaureatul fiind examene nationale, se organizeaza la nivel national si nu se organizeaza pe scenarii galben, verde rosu. Deci este extrem de important sa le putem da sansa elevilor de a se pregati pentru aceste examene in conditii de siguranta, iar aceasta sansa presupune, in primul rand, prezenta la scoala", a declarat Sorin Cimpeanu luni seara, la Digi 24.El a subliniat ca si orele de recuperare a materiei nu se pot face decat cu prezenta fizica a elevilor la scoala."Imi place sa cred ca vom respecta de acum incolo un principiu simplu care sa ne spuna ca scolile sunt cele care se inchid ultimele si se deschis primele, imi place sa cred ca cei care sunt indreptatiti sa aprecieze din perspectiva epidemiologica vor intelege importanta educatiei pentru intreaga populatie a Romaniei, indeosebi pentru cei care au de sustinut examene nationale", a adaugat Cimpeanu.Ministrul a aratat ca "este nevoie de finalizarea analizei in urma careia sa facem propunerea ca elevii de clasa a opta si a douasprezecea sa poata merge la scoala pentru a se pregati in conditii de siguranta". El a aratat ca ministerul pe care il conduce a transmis luni "rugamintea" de a analiza propunerea in acest sens Ministerului Sanatatii si a solicitat "un punct de vedere fundamentat din perspectiva epidemiologica"."Imi place sa cred ca vom lua aceasta decizie inainte ca orase mari din Romania sa ajunga in scenariul rosu", a adaugat ministrul. Cimpeanu a mentionat ca va fi analizata modalitatea in care se va face aceasta propunere, amintind ca cei care au simptome sau care au persoane vulnerabile din punct de vedere medical in familie nu sunt obligati sa mearga la scoala.Cimpeanu afirma ca rata de infectare care se inregistreaza in unitatile de invatamant se afla "inca mult sub trendul general" si remarca faptul ca numarul infectarilor este mai mare in randul angajatilor din invatamant decat in randul elevilor. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a si a XII-a, sa mearga fizic la cursuri si in cazul in care scoala intra in scenariul rosu."In total pe cele cinci zile avem 27.000 din cele 60.000 care si-au declarat dorinta de vaccinare in centre dedicate mai avem inca 9 zile din aceasta campanie de vaccinare dedicata. La finalul celor 9 zile, pe data 10 martie, daca se mentine acest ritm, vom avea 35% din personalul din scoli vaccinat si daca ne raportam la totalul cadrelor didactice vom avea aproape 50%. Consider ca acest lucru va contribuie intr-o masura esentiala la siguranta in scoli. Repet, avem mai multi angajati saptamana aceasta infectati decat elevi ", a mai afirmat ministrul Educatiei.El a precizat ca nu se poate sti cate dintre cadrele didactice s-au infectat in scoli Intrebat daca Ministerul Educatiei are in vedere organizarea unei campanii pentru imunizarea tinerilor cu varste peste 16 ani si sun 18 ani, pentru care este disponibil unul dintre serurile existente la acest moment, respectiv vaccinul produs de Pfizer, ministrul a raspuns ca nu a luat in discutie acest aspect, dar ca acest lucru "va fi un alt element care va contribui la siguranta in scoli", in situatia in care va exista o recomandare in acest sens din partea specialistilor in sanatate.