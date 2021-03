Sorin Cimpeanu: "Elevii vor putea participa fizic la examenele de evaluare, care ne vor arata unde suntem dupa un an de predare online"

Cimpeanu a explicat, luni seara, la Digi 24, ca autoritatile au decis limitarea numarului de elevi care participa la cursuri in localitatile aflate in scenariul rosu - 15 elevi la gimnaziu si 17 elevi la liceu - tinand cont de numarul maxim de elevi pe care Legea educatiei nationale prevede ca il poate avea o clasa la gimnaziu, respectiv liceu. El a aratat ca s-a decis participarea a jumatate de clasa la cursuri in cazul anilor terminali din "considerente sanitare". Intrebat de ce intr-o scoala elevii de scoala primara pot merge toti in acelasi timp la cursuri, iar cei din clasele a opta sau a douasprezecea nu, ministrul a raspuns: "Nu pot sa va raspund la aceasta intrebare, mai ales ca au si Evaluare nationala, care este un examen definitoriu pentru viitorul oricarui elev"."Am incercat sa explic si explic de fiecare data ca educatia nu imbolnaveste. Mie mi se pare foarte periculoasa ideea pe care incepem sa o inducem copiilor, mai ales celor de varsta mica, sapte, opt, noua ani, cum ca daca merg la scoala risca sa-si imbolnaveasca parintii, bunicii si mai rau decat sa-i imbolnaveasca. Acest lucru ma tem ca lasa sechele. Daca merg la scoala, educatia nu imbolnaveste, dimpotriva, te invata sa respecti regulile. Daca respecti regulile mergand la scoala, atunci sansele sa gestionezi riscul de imbolnavire sunt foarte mari. Acest ordin de ministru este comun. Pentru a putea fi semnat a trebuit sa facem rabat de la aceasta prezenta fizica integral in clase. (Decizia de a injumatati numarul copiilor prezenti in clase - n.r.) vine pe considerente sanitare, in mod evident, ca doar n-o sa sustina Ministerul Educatiei, care a sustinut importanta prezentei fizice in clasele terminale, care peste cateva luni au examene nationale. Evident ca nu am fi putut sustine lucrul acesta", a afirmat Sorin Cimpeanu.Ministrul Educatiei a precizat ca zilele urmatoare se vor stabili datele privind organizarea examenelor de evaluare."Elevii vor putea participa la examenele de evaluare, care sunt foarte importante pentru ca ne vor arata unde suntem dupa un an de predare online. Cel mai probabil examenele se vor desfasura in aprilie", a spus Cimpeanu.