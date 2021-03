Ministrul Educatiei spune ca luna de vacanta a fost solicitata de Ministerul Sanatatii. "Deocamdata sunt propuneri"

Joi, la ora 10.00 vor avea loc discutii in comisia de dialog social.Ministrul a adaugat ca intentia a fost de a se crea o punte intre cele doua vacante prevazute pentru aprilie, care se suprapuneau pe o perioada de varf epidemiologic, anuntata de specialistii din sanatate."Aceasta luna de vacanta a fost solicitata expres de MS, puternic fundamentata pe criterii epidemiologice. Oricum scolile nu ar fi putut ramane deschise in aprilie", a afirmat Cimpeanu. El spune ca a fost o varianta propusa de Ministerul Educatiei, conform legii starii de alerta, dar ca nu e singura."Daca sunt variante mai bune in interesul elevilor, Ministerul Educatiei nu se incapataneaza ca ar detine cea mai buna varianta. Asteptam propuneri constructive in interesul elevilor din partea partenerilor de dialog. Suntem datori sa identificam cele mai bune solutii chiar daca dor.Nu cred ca cineva a anuntat ca a semnat ordinul de ministru. Am spus ca asta e varianta propusa de Ministerul Educatiei, ordinul va fi semnat abia dupa consultari. Joi, la ora 10.00 vom avea comisia de dialog social, vedem cu ce propuneri se vine. Vom avea concluzii si abia dupa aceea un ordin de ministru. Rezultatul va fi in interesul elevilor", a subliniat ministrul.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat marti ca vacanta de primavara va fi prelungita si ca va dura din data de 2 aprilie pana in 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, insa Evaluarea Nationala se va decala si va avea loc in perioada 5-8 iulie. Ulterior, la Antena 3, ministrul a precizat ca actualul an scolar se va incheia in 2 iulie, in loc de 18 iunie, cum era programat initial.Consiliul National al Elevilor a apreciat ca decalarea Evaluarii Nationale si cresterea duratei vacantei de Paste la aproape o luna va conduce la aparitia unei rupturi in procesul educational si in ritmul de invatare al fiecarui elev, fapt ce va avea consecinte dezastruoase asupra rezultatelor de la examenele nationale. De asemenea, dezaproba decizia Ministerului Educatiei ca scolile sa ramana deschise si dupa depasirea pragului de incidenta a cazurilor de COVID-19 de 6 la o mie de locuitori si reclama lipsa de consultare.