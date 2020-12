Tudor Chirila, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, protest in Piata Victoriei fata de numirea lui Sorin Cimpeanu la Educatie

Amintim ca aproximativ 30 de organizatii si miscari civice, alaturi de profesori si asociatii ale elevilor si studentilor, atrag atentia liderilor partidelor care formeaza noua coalitie parlamentara si de guvernare, asupra posibilei desemnari a senatorul PNL , Sorin Cimpeanu, la conducerea Ministerului Educatiei."Din pacate, printre numele vehiculate pentru pozitia de ministru al Educatiei sunt persoane care au dat deja masura unei capacitati de viziune si organizare limitata in functia respectiva. Atragem in mod special atentia asupra posibilei desemnari a domnului Sorin Cimpeanu pentru pozitia de Ministru al Educatiei.Consideram ca masurile implementate in mandatul anterior al acestuia, in Guvernul Victor Ponta (printre care OUG 94/2014, care permitea plagiatorilor sa renunte la titluri fara a mai suporta consecintele) si ca presedinte al Consiliului National al Rectorilor (dintre care amintim doar Asocierea cu Alexandru Cumpanasu), dar si problemele de integritate (trecerea prin mai multe partide cu scopul obtinerii unor functii si apartenenta la Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), infiintata de Gabriel Oprea impreuna cu George Maior ) nu corespund standardelor pe care le impune o viziune reformatoare autentica," se arata intr-un comunicat de presa.CITESTE SI: