Toti cei 19 ministri care s-au perindat la Educatie in 14 ani. Ce s-a ales de promisiunile fiecaruia privind reformarea sistemului de invatamant

va prezinta mai jos lista ministrilor care au trecut pe la Ministerul Educatiei, precum si reformele promise de acestia.5 aprilie 2007 - 6 octombrie 2008 ( PNL ) a fost cel care a introdus tezele unice la clasele a VII-a si a VIII-a, in 2007 si 2008. Acesta promitea la acea vreme bani mai multi pentru modernizarea scolilor, precum si salarii mai mari pentru profesori. Mandatul sau a fost marcat de controverse si de balbe. Aflat intr-o scoala generala din Braila, ministrul i-a intrebat pe elevii din clasa a V-a cate stele ale drapelul UE. Desi elevii au raspuns corect - 12 stele, Adomnitei i-a contrazis afirmand ca sunt 15 si, desi i-a fost aratata fotografia unui steag, el nu s-a lasat convins. Ulterior, la conferinta de presa ce a urmat, ministrul a dat vina pe consilierii sai. "Am avut un material, il am si acum pe birou si mi-au scris (consilierii n.n.) ca sunt 15. Abia astept sa ajung la Bucuresti, sa am o discutie cu ei. O sa-i intreb cate stele sunt pe steagul UE si, daca spun 15, stati sa vedeti!", a declarat el.6 octombrie 2008 - 22 decembrie 2008 (PNL) spunea la preluarea mandatului ca finantarea infrastructurii scolare, dotarea unitatilor de invatamant cu materiale necesare procesului de predare - invatare - evaluare si programul privind dotarea cu desktop-uri a elevilor din primii doi ani de liceu vor reprezenta "continuarea viziunii" pentru acesta. "Este raspunsul la nevoile tinerei generatii de a cunoaste si utiliza tehnologia informatiei, de a deveni apta sa intre pe piata muncii", a afirmat la acea vreme ministrul Anton Anton, care considera "vital" ca pentru 2009 bugetul Educatiei sa fie "cel putin 6% din PIB".22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009 ( PSD ) a desfiintat scolile de de arta si meserii, iar locurile dedicate acestor domenii au fost redirectionate catre liceele tehnice. Fostul ministru si-a motivat alegerea prin faptul ca anual peste 55.000 de elevi din clasele a IX-a si a X-a ies din sistemul de educatie.a ocupat functia de ministru interimar al educatiei, in perioada 1 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009. Acesta se declara interesat in privinta legii invatamantului, de noile manuale scolare, de timpul alocat predarii, de programul "scoala dupa scoala", de biblioteca virtuala.23 decembrie 2009 - 9 februarie 2012 (PD-L) este cel care a introdus camerele de luat vederi in salile de clasa, la examenele nationale. Tot in perioada acestuia a fost promovata actuala Lege a Educatiei. Fostul ministru isi propunera sa recredibilizeze universitatile romanesti, o reforma curriculara, precum si investitii in domeniul cercetarii si inovarii. "Nu putem face o reforma curriculara daca profesorii nu sunt foarte bine pregatiti pentru aceasta reforma, ceea ce inseamna pregatirea continua a cadrelor didactice. Acestea sunt cateva linii in invatamantul preuniversitar. In ceea ce priveste invatamantul universitar, efortul esential este acela de a recredibiliza universitatile romanesti, pentru ca sa nu mai auzim aceasta sintagma: "fabrica de diplome." In ceea ce priveste cercetarea stiintifica, avem doua angajamente internationale foarte importante. Un mare succes al cercetarii romanesti este de a aduce in Romania infrastructura de laseri", spunea fostul ministru.9 februarie 2012 - 7 mai 2012 (PD-L) sustinea la preluarea mandatului ca va continua proiectele promovate de predecesorul sau, Daniel Funeriu. "Cred ca trebuie sa asigur stabilitate si predictibilitate in cadrul Legii Educatiei Nationale si sa fim deschisi pentru dialog. Sunt acte elaborate sau in discutie cu asociatii profesionale, care au intrat intr-un con de umbra, si care trebuie avute in vedere. Legea Educatiei este bine apreciata ca o realizare, beneficiind de o deschidere mai buna in strainatate. Atunci cand a fost ea elaborata, incepand cu 2007, a intrunit semnaturile asociatiilor profesionale si partidelor politice, a fost un pact national. Legea Educatiei nu e o intamplare, sa nu uitam ca aceasta lege a fost asumata de doua ori de guvernul Boc", spunea Baba la acea vreme.7 mai 2012 - 15 mai 2012 (PSD) nu are viata lunga la minister . Acesta demisioneaza dupa o saptamana, in urma a numeroase acuzatii de plagiat.15 mai 2012 - 2 iulie 2012 a fost cel care a desfiintat Consiliul National pentru Atestarea Diplomelor si Titlurilor Universitare si cel care a anuntat plagiatul lui Victor Ponta 2 iulie 2012 - 21 decembrie 2012 (PSD) a revenit pentru a doua oara la Ministerul Educatiei si a propus sa fie implementat un Bacalaureat profesional pentru elevii care nu trec examenul din prima. Bacalaureatul profesional nu le permitea elevilor sa se inscrie la universitate.21 decembrie 2012 - 14 decembrie 2014 (PSD) promitea tablete in scoli, bani pentru dascali, inclusiv pentru examenele si simularile din 2015, si o materie mai "aerisita" in ultimii doi ani de liceu. "Schimbam programele scolare si manualele, nu mai putem avea profesori care predau din manualele de pe care au invatat si ei, este inadmisibil", spunea ministrul.14 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015 (PC). Acesta ocupa si astazi functia de ministru al Educatiei. La primul mandat Cimpeanu sustinea necesitatea unei noi legi a educatiei "pentru a asigura coerenta cu alte reglementari legale, a asigura coerenta intre articolele aceleiasi legi si a asigura coerenta cu cerintele sistemului de educatie care trebuie sa fie legate strans de cerintele mediului socio-economic". "Am fost intotdeauna de parere - si ca reprezentant al rectorilor - ca este nevoie de o reforma curriculara. Pe de alta parte, insa, avem autonomia universitara si avem ARACIS, ARACIS care analizeaza planurile de invatamant, deci analizeaza curricula, care sunt aprobate la nivelul consiliului fiecarei facultati, in care studentii au reprezentativitate de minimum 25%, si apoi aprobate in senatele universitatilor, in care de asemenea au reprezentativitate 25%. Acest lucru se intampla si in momentul actual", mai spunea Campeanu atunci.17 noiembrie 2015 - 5 iulie 2016 spunea la preluarea mandatului ca investitia in educatie, cercetare, inovare si antreprenoriat reprezinta o sansa importanta pentru dezvoltarea Romaniei. De asemenea, a mentionat nevoia de imbunatatire a pregatirii cadrelor didactice, continuarea reformei curriculare, dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic, inclusiv cel dual, debirocratizarea invatamantului preuniversitar, internationalizarea invatamantului superior si a cercetarii, respectiv deschiderea cercetarii spre mediul privat prin parteneriate care sa stimuleze inovarea.7 iulie 2016 - 4 ianuarie 2017 a vorbit la inceputul mandatului despre nevoia de o rectificare bugetara, precum si despre nevoia de a sustine prin investitii si prin planuri importante invatamantul din mediul rural in primul rand, in asa fel incat sa stopat abandonul scolar la varste foarte timpurii.4 ianuarie 2017 - 28 iunie 2017 si-a dorit ca doctoratele sa fie evaluate doar de catre universitatile de la care proveneau, insa acest lucru nu s-a intamplat, motiv pentru care a fost si zburat din functie, dupa doar 6 luni.29 iunie 2017 - 29 ianuarie 2018 a fost ministrul care a introdus manualele editurii unice. Acesta s-a remarcat in perioada mandatului prin mai multe gafe de exprimare.29 ianuarie 2018 - 27 septembrie 2018 s-a remarcat si el prin mai multe gafe de exprimare. La prezentarea bilantului pentru 6 luni de mandat, desi a citit de pe laptop, ministrul a avut mari dificultati in a se exprima corect in limba romana, comitand greseli de proportii, precum dezacorduri intre subiect si predicat.16 noiembrie 2018 - 2 august 2019 revine la Ministerul Educatiei, insa este demisa dupa cateva luni, dupa ce a declarat, la Antena 3, comentand tragedia produsa la Caracal, ca "totusi, eu am invatat de acasa sa nu ma urc cu un strain in masina". Facem precizarea ca la preluarea mandatului, Andronescu a lansat promisiunea sindicatelor de a produce 3 noi legi ale educatiei, pana la 31 martie.2 august 2019 - 4 noiembrie 2019 a inlocuit-o 3 luni pe Ecaterina Andronescu la Ministerul Educatiei. El anunta intr-o viizta la Alba ca problema institutiilor de invatamant care nu detin apa curenta si canalizare este pe cale sa se rezolve de la sine, numarul acestora fiind in scadere. "Intotdeauna sunt un om care gandesc pozitiv. Imi place sa precizez lucrurile pozitive, sa le scot in evidenta. Adica, daca in 2017, discutam de 2.300 de scoli care aveau toaleta in curte, in 2019 mai discutam de 300 de scoli care au aceasta problema", spunea el. La scurt timp, cifrele sunt contrazise de Ministerul de Interne care, intr-un raspuns pentru Newsweek Romania, vorbeste de patru ori mai multe scoli care nu indeplinesc normele igenico-sanitare.4 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2020 a declarat, la preluarea mandatului de la Educatie si Cercetare, ca toate deciziile pe care le va lua se vor baza pe raspunsul la intrebarea: "Ce aduce bun pentru elev masura pe care o iau?". In privinata reorganizarii ministerului, Anisie spunea ca vor fi mult mai putini secretari de stat la Ministerul Educatiei. Totodata, Anisie promitea o debirocratizare a sistemul de educatie astfel incat sa reduca numarul de hartii pe care profesorii trebuie sa-l completeze.