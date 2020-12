Ciolos: Am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern

"Mi s-au cerut explicatii si cred ca in noua configuratie in care USR PLUS are responsabilitatea guvernarii e nevoie sa vorbim deschis si cu transparenta si despre probleme sau lucruri pe care vrem sa le facem sau sa le asumam impreuna cu partenerii de coalitie, dar si despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac. La fel ca o mare parte a societatii civile, si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern - si, la fel, multi colegi ai mei.Il cunosc de multa vreme, dar felul in care a actionat politic si profesional in ultimii ani e departe de ceea ce cred ca ar trebui sa fie un parcurs politic decent si o referinta pentru educatia din Romania", a scris, miercuri, pe Facebook , Dacian Ciolos.Acesta explica faptul ca Alianta USR PLUS nu a putut actiona in structura guvernului doar proportional cu voturile primite."Nu am avut control pentru desemnarile de ministri ale partenerilor, asa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS. In acelasi timp, stiu ca aveti dreptate sa fiti nemultumiti si sa ne mentionati. Suntem responsabili de ceea ce va decide guvernul din care facem parte si ne vom asigura ca programul de guvernare va fi aplicat. Si nu vom accepta derapaje de la program, de la angajamentele luate impreuna, mai ales in Educatie, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor", a mai scris Ciolos.Acesta afirma ca va ramane receptiv la toti cei cu idei si cu experiente bune in domeniul educatiei.Sorin Cimpeanu, propus de PNL pentru functia de ministru al Educatiei, a fost avizat pozitiv de catre comisiile reunite ale Parlamentului, cu 20 voturi pentru, 13 impotriva si doua abtineri.In cursul zilei de marti, zeci de asociatii si personalitati au cerut ca Sorin Cimpeanu sa nu fie nominalizat pentru functia de ministru al Educatiei.CITESTE SI: Tudor Chirila, Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, protest in Piata Victoriei fata de numirea lui Sorin Cimpeanu la Educatie