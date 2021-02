Consiliul National al Elevilor dezaproba ideea de a merge la scoala in scenariul rosu cei din clasele terminale

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca ia in calcul ca elevii din clasa a VIII-a si clasa a XII-a sa mearga la cursuri in format fizic, chiar daca scoala este incadrata in scenariul rosu de functionare. "Conform rezultatelor ultimei consultari lansate de Consiliul National al Elevilor, in care peste 750 de unitati de invatamant au furnizat informatii despre masurile igienico-sanitare existente, 50,1% dintre scoli nu dispun de dotari sanitare de baza (apa curenta, sapun, hartie igienica), iar 43,4% dintre salile de clasa nu sunt aerisite si dezinfectate in mod corespunzator.In acest context, Consiliul National al Elevilor dezaproba ideea impunerii obligativitatii elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a de a merge fizic la scoala intr-un context cu risc ridicat de infectare si, astfel, solicita Ministerului Educatiei sa adopte o masura prin care elevii si parintii sa isi exprime optiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor, in localitatile unde se aplica scenariul rosu", se arata intr-un comunicat al organizatiei transmis duminica.Potrivit CNE, este important ca fiecare elev major sau parinte sa poata decide, de la caz la caz, indiferent de scenariul in care este incadrata scoala, modul de desfasurare a cursurilor."Consideram ca, in eventualitatea in care o localitate intra in scenariul rosu, din cauza numarului mare de infectari, elevii majori sau parintii elevilor minori sunt indreptatiti sa aleaga daca vor sau nu sa se expuna riscului de infectare. E absurd sa impui acestora sa ramana la scoala si sa inchizi ochii in fata unui pericol semnificativ", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat in comunicat. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, 27 februarie , la Realitatea Plus, ca regulile de distantare si prudenta trebuie pastrate in continuare cu sfintenie in scoli, insa elevii din clasele terminale trebuie sa mearga fizic la cursuri."Pentru acele scoli care vor intra in scenariul rosu si care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a si a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt in masura sa aprobe aceste propuneri pe care Ministerul Educatiei le va face, ca macar elevii claselor a VIII-a si a XII-a sa poata sa mearga la scoala pentru ca vor avea examene nationale. Examenele nationale vor fi cu prezenta fizica , deci vor trebui sa fie foarte bine pregatiti", a spus Sorin Cimpeanu.