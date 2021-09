Manechin de lenjerie intimă, numit șef al instituției care acreditează școlile și grădinițele. Apropiatul lui Sorin Cîmpeanu este expert în organizarea ”Balului Bobocilor”

Iordache va ocupa scaunul lăsat vacant de Alina Paraschiv; aceasta a demisionat pe 31 august din funcția de președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), la doar o lună după ce fusese numită în funcție.Silviu Iordache este profesor de geografie la Colegiul „Emil Racoviță” din Iași, a fost profesor de religie, învățător, precum și manechin pentru colecțiile de modă ale designerului Cătălin Botezatu.„Am prezentat la început colecţii de lenjerie intimă pentru Cătălin, dar apoi am discutat cu el şi i-am explicat că acum am şi eu un statut pe care trebuie să-l respect. A înţeles. De obicei aleg ce îmbrac atunci când urc pe scenă. Am încercat mereu să fiu decent”, spunea în 2011 profesorul Silviu Iordache.A fost președinte fondator al filialei ProRomânia Iași, partid fondat la nivel național de Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin . În 2017, declara pentru bzi.ro că „am lucrat la mai multe proiecte cu domnul Sorin Cîmpeanu în perioada cât dânsul a fost ministru al Educației. Am avut onoarea să îi fiu coleg și, pe timpul colaborării noastre, am realizat că este un om de încredere, cu idei pro-europene, inovatoare, care pot duce România pe drumul cel bun. Consider că este timpul unei «#altfel» de abordări din partea clasei politice a problemelor actuale”.Printre alte aptitudini, Iordache menționează că timp de 9 ani, în perioada 2006-2014, a “organizat aplicații practice și ‘Balul Bobocilor’ în fiecare an la Colegiul Tehnic “D. Leonida” și Colegiul Național “E. Racoviță” Iași”. Tot în CV, acesta consemnează: “am făcut parte din echipa de salvamari de la Tabăra Năvodari, Constanța, obținând atestat profesional și calificativul F.B”.În 2015 și 2016, Iordache a fost consilier la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, potrivit declarațiilor sale de avere. În acea perioadă, ministru era tot Sorin Cîmpeanu, informează Edupedu