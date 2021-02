Se modifica formularul de consimtamant pentru testarea antigen a copiilor cu simptome. Anuntul facut de ministrul Educatiei

"Cineva s-a grabit, intr-adevar, din pacate. Acest formular va fi schimbat, vor fi adaugate informatii ca sa fie adus in conformitate cu legislatia in domeniu (...) Probabil ca din dorinta de a face bine, in spiritul preventiei s-au strecurat si astfel de erori care sunt generate doar de graba, nu de rea intentie...", a afirmat Cimpeanu , la postul Realitatea Plus.El a subliniat ca parintii nu sunt obligati sa completeze acest formular si nici nu au cum sa fie obligati, conform legislatiei in vigoare. De asemenea, ministrul Educatiei a aratat ca se vor instrui cadrele didactice sa primeasca formularul de la acei parinti care vor dori sa aduca luni acest formular completat, din propria initiativa."Nu exista niciunde obligativitatea si nici nu ar putea sa existe obligativitate. Pe de alta parte, acei parinti care doresc sa-si dea acordul inainte, nu pot fi opriti. Iarasi, nu exista o reglementare, este normal. Insa, aceste acorduri trebuie preluate de cineva si trebuie prelucrate de catre un operator certificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (...) Acel formular in scoala trebuie primit de cadre didactice, de diriginte, de invatator. Cadrele didactice din scolile din Romania nu pot face astfel de operatiuni fara ca Ministerul Educatiei, prin inspectoratele scolare catre scoli , sa decida acest lucru. Iar Ministerul Educatiei nu a facut niciun anunt, ieri. Ministerul Educatiei a venit astazi cu un comunicat care face de fapt o traducere a precizarilor din ordinul de ministru comun educatie -sanatate", a evidentiat ministru Cimpeanu.Totodata, el a subliniat ca nu este prevazut nicaieri ca acel formular trebuie completat din prima zi de scoala."Acel formular trebuie sa fie scris si semnat si va fi necesar in cazul in care copilul prezinta simptome sau in cazul in care sunt colegi contacti directi ai unui caz confirmat, subliniez confirmat, nu numai cu supozitii, cu simptome. Acel formular nu este necesar in prima zi de scoala, nu scrie niciunde. Daca cineva vrea sa-l duca in prima zi de scoala, noi vom incerca sa acoperim si aceasta situatie si sa transmitem precizari catre scoli in asa fel incat luni profesorii sa le primeasca de la acei parinti care benevol, voluntar doresc", a explicat ministrul Educatiei De asemenea, ministrul Cimpeanu a mai punctat ca parintii au dreptul sa nu isi dea acest consimtamant, iar in acest caz copilul care prezinta acele simptome nu va fi testat la scoala sau de catre DSP, ci va fi dus la medicul de familie care va decide in privinta pasilor de urmat."Daca nu face obiectul unei situatii speciale, sa aiba simptome in scoala sau sa fie contact direct al unui caz confirmat, niciodata nu o sa va intrebe nimeni de acest formular. Daca se intampla sa faca obiectul unei situatii speciale, sa aiba simptome, ne dorim cu totii sa nu, sau sa fie contact direct al unui coleg de clasa confirmat, in aceasta situatie vi se va cere acest consimtamant informat si semnat. Nu merge electronic, din motive juridice. Daca dumneavoastra il dati, el va putea fi testat in scoala daca exista cabinet medical, sau la DSP. Daca dumneavoastra nu vi-l dati, copilul va merge cu dumneavoastra acasa si medicul de familie va va spune ce pasi trebuie sa urmati si, bineinteles, fiecare parinte este interesat de sanatatea copilului", a mai afirmat ministrul Cimpeanu Si premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca parintii nu trebuie sa se prezinte la scoala cu un formular completat prin care sa-si dea acordul pentru testarea COVID a copiilor si ca se va face acest lucru doar in cazul in acelor copii care prezinta simptome.Ministerul Educatiei a transmis, sambata, un comunicat de presa, in care subliniaza ca sprijina, conform atributiilor ce-i revin, aplicarea masurilor de preventie privind prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, cu respectarea stricta a cadrului legal in vigoare.MEC subliniaza ca dispozitiile ordinului comun sunt in concordanta cu prevederile art.660 din Legea nr. 95/ 2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind reforma in domeniul sanatatii care prevede la art. 660 ca pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, pacientului i se solicita acordul scris.De asemenea, in comunicatul Ministerului Educatiei (MEC) se mentioneaza ca Ordinul comun M.E.C/M.S nr. 3235/93 din 04.02.2021 specifica in mod expres faptul ca in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare.Totodata, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale, in cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, se arata in comunicatul Ministerului Educatiei.Ministerul Sanatatii a informat, vineri, ca formularul prin care parintii isi dau consimtamantul pentru testele antigen aplicate copiilor in cabinetele medicale scolare este disponibil pe site-ul ministerului si pe pagina de Facebook a institutiei."In cazul elevilor care prezinta in timpul orelor de curs simptome specifice COVID-19, Ministerul Sanatatii recomanda testarea cu teste antigen rapide in cabinetele medicale scolare, atunci cand acest lucru este posibil. Testarea este esentiala pentru deschiderea in siguranta a scolilor, pentru sanatatea copiilor si profesorilor si pentru binele intregii comunitati. (...) Recomandam parintilor sa aduca din prima zi de scoala formularul de consimtamant tiparit si semnat, pentru ca elevii sa poata fi testati imediat atunci cand este nevoie", se afirma in mesajul transmis pe Facebook de Ministerul Sanatatii.