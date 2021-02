Ministrul Educatiei: "Nu se elimina transportul gratuit pentru elevi. Pentru studenti sunt anumite discutii la Ministerul Transporturilor"

"Nu se elimina transportul gratuit pentru elevi. Exista transportul local si exista naveta, care se deconteaza. Pentru studenti sunt anumite discutii , doar la nivelul Ministerului Transporturilor, pentru moment, este vorba de accesul la calatorii gratuite pe calea ferata. Nu a luat nimeni in considerare eliminarea totala a gratuitatii", a precizat Sorin Cimpeanu la Realitatea Plus.Intrebat ce pozitie va sustine in Guvern in legatura cu transportul studentilor pe calea ferata, acesta a raspuns ca pozitia sa este una in interesul educatiei."Pozitia mi-am exprimat-o in mod reperat si este aceea pe care o puteti presupune: in interesul educatiei. De altfel, e aceeasi pozitie pe care mi-am exprimat-o, chiar daca asta a suparat multa lume, cand am spus ca inteleg importanta fiecarui domeniu, inteleg si regret pierderile pe care le sufera fiecare domeniu, insa daca ma intrebati ca ministru al Educatiei, sustin deschiderea cu prioritate a scolilor, in fata deschiderii oricaror alte entitati, a caror importanta nu o contest, dar fiind ministrul Educatiei evident voi sustine in primul rand interesele educatiei", a afirmat Sorin Cimpeanu.