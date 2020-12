Scheletele din dulapul lui Sorin Cimpeanu, propunerea PNL pentru Ministerul Educatiei. "Ar fi, de departe, cea mai dezastruoasa varianta cel putin pentru zona universitara"

Jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta la nivel national pentru campania de presa dedicata dezvaluirii coruptiei din sistemul universitar, i-a facut un portret dur lui Sorin Cimpeanu, nominalizarea PNL la portofoliul de ministru al Educatiei.Numele politicianului trecut recent la PNL este legat de scandaluri notorii de plagiat In cursul zilei de marti, 22 decembrie, de altfel, in contextul zvonurilor privitoare la desemnarea lui Cimpeanu la Educatie, zeci de organizatii si miscari civice au atras atentia ca miscarea politica ar aduce prejudicii grave coalitiei de guvernare Redam, mai jos, portretul pe care jurnalista Emilia Sercan i "l-a desenat" lui Sorin Cimpeanu:""Cenusareasa Guvernului" sau "fata fara de noroc", cam asa ar putea fi descrisa, pe scurt, situatia educatiei din Romania ultimilor ani, iar lucrurile nu arata ca s-ar fi schimbat acum, odata cu noua guvernare de coalitie.Am asteptat sa se aseze putin lucrurile, sa imi adun date din surse cat mai multe si mai diverse, inainte sa scriu aceasta postare.Presedintele Klaus Iohannis va avea ultimul cuvant de spus pentru portofoliul de la Educatie, sustin sursele mele, deoarece educatia este inclusa in strategia nationala.Dincolo de asta, ar mai fi o miza pentru presedinte : viitorul ministru al Educatiei ar trebui sa sustina mai mult, eventual sa dea un impuls "Romaniei educate", proiectul prezidential semiesuat.Numele vehiculat in acest moment in toate mediile pe care le-am consultat in ultimele zile este cel al lui Sorin Cimpeanu, rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Bucuresti, presedinte al Consiliului National al Rectorilor, fost ministru al Educatiei in guvernul Victor Ponta , fost vicepresedinte si fondator al Pro Romania, in prezent vicepresedinte PNL.Dintre toate variantele despre care am auzit pana acum, Sorin Cimpeanu ar fi, de departe, cea mai dezastruoasa cel putin pentru zona de educatie universitara, zona in care Cimpeanu are o mare influenta de ani de zile.Prima mea interactiune cu Sorin Cimpeanu a fost in vara lui 2015, cand am cerut Ministerului Educatiei lista doctorilor coordonati de Gabriel Oprea , lista pe care a refuzat sa mi-o dea timp de vreo doua luni, pana cand a fost intrebat despre lucrul acesta, in direct, la o emisiune de la Europa FM.Putin mai tarziu aveam sa inteleg de ce: Sorin Cimpeanu este membru in Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), infiintata de Gabriel Oprea impreuna cu George Maior , un adevarat cartel pretins academic, ticsit de impostori si plagiatori. Agronomul Sorin Cimpeanu a incasat pana in decembrie 2019, fara nicio jena, un salariu platit din bani publici in calitate de membru titular in ASSN.De altfel, de-a lungul ultimilor ani, Cimpeanu s-a pozitionat public si deschis ca fiind un protector al plagiatorilor din politica romaneasca, in frunte cu Victor Ponta, alaturi de care a infiintat Pro Romania, si Gabriel Oprea, care l-a facut academician.Atat in mandatul sau de ministru, dar si din pozitia de presedinte al Consiliului National al Rectorilor (CNR) a luat sau a influentat decizii prin care a sustinut universitatile de carton, politici anti-educatie - care aproape au ingropat scoala romaneasca -, dar si decizii clare prin care a incercat sa amnistieze plagiatorii, o idee pe care nu s-a ferit sa o sustina si prin care si-a obtinut sustinerea rectorilor.In urma cu ceva vreme spunea public ca nu trebuie facuta "arheologie" in privinta plagiatelor in tezele de doctorat. Adica, ia nu mai "sapati" voi, presa, dupa ce a fost in trecut.Mai mult, in vara, intr-un articol publicat pe PressOne, il citam pe Sorin Cimpeanu care imi declara ca el crede ca CNATDCU trebuie desfiintat pentru ca CNATDCU nu ar mai trebui sa valideze tezele de doctorat deoarece exista autonomie universitara, iar controlul ministrului ar trebui sa dispara. Asta in situatia in care plagiatul este o chestiune endemica la nivelul mediului academic romanesc.Tot el e cel care in decembrie 2014, in ajun de Craciun, a dat OUG 94 prin care plagiatorii puteau renunta la titlul de doctor - o forma mascata de amnistie -, prevedere declarata neconstitutionala de catre CCR . Totusi, aceasta prevedere a ajuns in lege , iar de ea inca incerca sa profite procurorul general interimar Bogdan Licu , numit in functie de presedintele Iohannis, dar si europarlamentarul Mihai Tudose , care au deschis procese in justitie.Prin Consiliul National al Rectorilor (CNR), al carui presedinte este, Cimpeanu a reusit sa obtina controlul unei parti insemnate a sistemului universitar. Chiar ieri cineva imi spunea ca Cimpeanu a reusit sa-si construiasca cu o rabdare admirabila o adevarata retea, tradusa in influenta si control. Si tot prin Consiliul Rectorilor a sustinut eliminarea criteriilor de transparenta si integritate in concursurile pentru posturile universitare.Tot el a asociat Consiliul National al Rectorilor cu organizatia lui Alexandru Cumpanasu, CNR devenind la un moment dat cel mai important vehicul de imagine pentru Cumpanasu, un individ care nu are facultate.Si pentru ca am ajuns la indivizi fara facultate, Laurentiu Baranga, fostul sef de la "Spalarea Banilor" trimis acum trei zile in judecata pentru ca si-a falsificat diploma de bac, individul neavand liceul finalizat, a ajuns sa ocupe cea mai inalta treapta in ierarhia academica la USAMV, universitatea condusa de Cimpeanu.Baranga a devenit conducator de doctorate la USAMV in 2017.Cand l-am intrebat pe Cimpeanu cum a ajuns Baranga sa se abiliteze si sa conduca doctorate la USAMV acesta mi-a raspuns: "Greu de spus, greu de spus. Nu stiu sa raspund si nici nu stiu ce importanta are cine a avut ideea asta magistrala".Sorin Cimpeanu este, probabil, parlamentarul care a sustinut si incurajat cele mai multe modificari ale Legii Educatiei, despre care se stie ca este cea mai modificata lege din cate exista.Stiu ca in politica toate aceste lucruri fie nu conteaza, fie reprezinta un atu, insa pentru noi, astia de ne numim alegatori sau cetateni, dupa caz, e bine sa stim cine ne reprezinta.Acum exact un an, presedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Sorin Cimpeanu cu Steaua Romaniei. Sper ca rasplata pentru faptul ca a trecut de la Pro Romania la PNL si a oferit astfel PNL o majoritate fragila in Parlament pentru a prelua guvernarea sa se opreasca la Steaua Romaniei si mai sper ca presedintele nu va marsa mai mult, cu o numire a acestuia ca ministru al Educatiei".