Sorin Cimpeanu: 60.000 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar sunt programate pentru vaccinare

Procentul celor din personalul didactic auxiliar inscrisi sau programati pentru vaccinare este si mai mare, iar 6.000 de angajati din sistemul de educatie s-au vaccinat deja, precizeaza ministrul, adaugand ca numarul celor care se arata dispusi sa se vaccinare a crescut peste asteptarile sale."Pot sa va dau in premiera situatia reala pe care am vazut-o in urma cu o ora. Exista un numar de 47% cadre didactice din invatamantul preuniversitar care sunt inscrise in platforma.31% din totalul cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, adica 60.000 de cadre didactice sunt deja programate, la nivelul personalului didactic auxiliar exista un procent de 50% deja doar pentru invatamantul preuniversitar, care sunt deja inscrise in platforma. Dintre acestea care sunt inscrise in platforma, 34% sunt deja programate. Si personalul didactic are de asemenea niste cifre incurajatoare", a afirmat ministrul Educatiei, duminica seara, la Antena 3.El a mentionat ca 6.000 de angajati din Educatie s-au imunizat deja."Fata de ultima raportare care ne-a aratat ca 168.000 de angajati ai sistemului national de invatamant - 45% in sistemul preuniversitar si 60% in sistemul universitar - cresterile au fost mult mai mari decat eu, personal, ma asteptam. Adica, mai exact, mult mai multi zilnic s-au adaugat cu privire la disponibilitatea de vaccinare, mai mult decat atat au fost planificati pentru vaccinare, mai mult decat atat, un numar de 6.000 de angajati din invatamant s-au si vaccinat deja", a adaugat Sorin Cimpeanu.El a mentionat ca are "garantia" din partea coordonatorului campaniei nationale de vaccinare cu privire la faptul ca angajatii din invatamant vor avea prioritate la vaccinare inainte de 8 februarie, fara a afecta programarile deja existente.