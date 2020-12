Sorin Cimpeanu, acuzatii de traseism la adresa lui Dacian Ciolos: "A fost la inceputul anilor 90 la conducerea PUNR"

Cimpeanu spune despre Ciolos ca "a fost la inceputul anilor '90 la conducerea PUNR (Partidul Unitatii Natiunii Romane, n.red.), apoi a fost ministru intrun guvern liberal minoritar - foarte bine - apoi a fost sustinut comisar european - exceptional - de catre PDL , apoi s-a intors intr-un guvern tehnocrat cu sustinere PSD , pentru a fonda partidul PLUS. Le numaram, cate ies? E pacat sa spunem ca cineva nu poate sa conduca bine masina pentru ca nu stie sa gateasca", a spus Sorin Cimpeanu la postul de televiziune Digi24."La inceputul formarii coalitiei, nimeni nu dorea Ministerul Educatiei. Nu inteleg - daca se dorea atat de mult - de ce nu s-a negociat ca acest minister sa treaca la un alt partid din coalitie, sa nu ramana la PNL si sa fie un ministru dorit si acceptat. Din cate cunosc eu, nu, pe parcursul negocierii. Acum, ca in coalitie unii se pronunta cu privire la alti colegi, este un lucru mai mult decat discutabil, in care n-as dori sa intru", a declarat noul ministru al Educatiei, la Digi24.Sorin Cimpeanu a spus ca numele lui Stefan Palarie nu a fost prezentat oficial in cadrul negocierilor, dar ca acesta este "o persoana foarte competenta, care ar fi putut fi un foarte bun ministru al Educatiei, in cazul in care rezultatul negocierilor duceau ministerul in partea USR PLUS"."Referitor la acuzatii, eu nu inteleg foarte bine un lucru. De ce nu se pot diferentia lucrurile. Sunt curios daca cineva poate spune ca pe parcursul carierei sale nu a facut nicio greseala. Acuzatia de traseism politic as vrea s-o lamuresc: Am intrat pentru prima oara in politica in anul 2016, dupa ce am facut parte apolitic dintr-un guvern politic, sustinut de ALDE intr-un guvern cu PSD. Am fost pentru prima oara membru ALDE in 2016, am parasit acest partid in mod voluntar pentru a construi o alta initiativa, de centru-dreapta - Pro Romania. Nu am avut sanse cu acest proiect, din care am fost exclus. Si acum in PNL. Cam asta e tot", a spus ministrul Educatiei.Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a transmis, miercuri, pe Facebook , ca, la fel ca o mare parte a societatii civile si precum multi colegi de-ai sai, are o "nemultumire" cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. El spune ca felul in care Sorin Cimpeanu a actionat politic si profesional in ultimii ani este departe de ceea ce ar trebui sa fie un parcurs politic decent si o referinta pentru educatia din Romania."La fel ca o mare parte a societatii civile, si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern - si, la fel, multi colegi ai mei. Il cunosc de multa vreme, dar felul in care a actionat politic si profesional in ultimii ani e departe de ceea ce cred ca ar trebui sa fie un parcurs politic decent si o referinta pentru educatia din Romania. Din pacate, am putut actiona in structura guvernului doar proportional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnarile de ministri ale partenerilor, asa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR-PLUS", a scris Ciolos pe Facebook.CITESTE SI: