Sorin Cîmpeanu, pe lista remaniabililor. Ce va decide revocarea lui

Ministrul Educației joacă cartea imparțialității

Ministrul Educației, criticat de Cioloș

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com că pregătirile pentru început de nou an școlar bat pasul pe loc, motiv pentru care premierul Florin Cîțu ia în calcul remanierea ministrului Educației în octombrie. Sorin Cîmpeanu afirma recent că decizia în acest moment este de începere a școlii din 13 septembrie, cu prezența fizică a elevilor în clase și cu respectarea strictă a regulilor de protecție anti-COVID-19.Însă, în același timp, ministrul spunea că rata mică de vaccinare în rândul adolescenților cu vârsta între 12 și 15 ani (aproximativ 30.000, deci 4%) și tulpina Delta de coronavirus reprezintă motive de îngrijorare.„Îngrijorări există, nu au cum să nu existe, dar în acest moment există decizia deschiderii școlilor la 13 septembrie, cu prezență fizică, coroborat cu prudență maximă și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, de la purtarea măștii, distanța adecvată, respectarea regulilor de igienă și aerisirea spațiilor. Toate acestea sunt foarte importante pentru că ne ajută să ținem sub control epidemia.Mai important: singurul act care poate pune capăt acestei perioade de criză sanitară e vaccinarea. De ce spun că sunt încrezător că putem deschide școlile cu prezență fizică din 13 septembrie. deși suntem îngrijorați de incidența noii tulpini inclusiv asupra celor de vârstă mai mică? Pentru că personalul din învățământ rămâne în continuare ca mai numeroasă categorie socio-profesională vaccinată – 60%. În perioada 1 3 septembrie vom avea noi date cu privire la personalul vaccinat”, spunea ministrul Educației.Premierul Florin Cîțu spunea vineri că vrea ca noul an școlar să se desfășoare cu prezență fizică, dar și ca festivitățile de început de an "să fie cât mai aproape de normalitate", iar acesta va fi testul de rezistență pe care Sorin Cîmpeanu îl va da în septembrie, au precizat surse liberale.Încă de la începutul campaniei pentru alegerile din PNL, ministrul Educației a evitat să anunțe dacă îl va susține pe Florin Cîțu sau pe Ludovic Orban pentru președinția partidului, iar lucrul acesta nu este bine văzut în echipa premierului. „Joacă la două capete, nu e semnal tocmai bun”, spun surse liberale.Cîmpeanu a fost racolat de Ludovic Orban direct în structurile de conducere, pentru că a votat în Parlament moțiunea de cenzură prin care a picat Guvernul Dăncilă și s-a instalat la putere Ludovic Orban, cu guvernul liberal.„Dl Cîmpeanu este rectorul Universităţii.... facultăţii veterinare, de asemenea, este preşedintele Asociaţiei Rectorilor, este de asemenea preşedinte pe zona de francofonie, este un om cu o carieră universitară şi de asemenea cu o reputaţie nu numai internă, ci şi internaţională, foarte bună", spunea Ludovic Orban la acea vreme despre Cîmpeanu.Liderul PLUS, Dacian Cioloş, afirma în decembrie 2020 că are o ”nemulţumire” cu privire la prezenţa lui Sorin Cîmpeanu în Guvern, întrucât modul în care acesta a acţionat în ultimii ani ”e departe” de felul în care ar trebui să fie un parcurs politic decent o referinţă pentru educaţia din România.„Mi s-au cerut explicaţii şi cred că în noua configuraţie în care USR PLUS are responsabilitatea guvern ării e nevoie să vorbim deschis şi cu transparenţă şi despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliţie, dar şi despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac.La fel ca o mare parte a societăţii civile, şi eu, personal, am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern – şi, la fel, mulţi colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acţionat politic şi profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent şi o referinţă pentru educaţia din România”, scria Cioloș pe pagina sa de Facebook Sorin Cîmpeanu a obținut un mandat de deputat în circumscripția București din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților ( ALDE ), în urma alegerilor parlamentare din 2016. În 2017 a părăsit ALDE și a co-fondat partidul Pro România împreună cu fostul prim-ministru, Victor Ponta . Ulterior, însă, în decembrie 2019 părăsește Pro România, iar în ianuarie 2020 se alătură Partidului Național Liberal.