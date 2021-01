Sorin Cimpeanu: Bugetul Ministerului Educatiei trebuie sa fie minim 28,2 miliarde de lei

Intrebat, sambata, la Digi 24, care este procentul din PIB pentru care a alcatuit bugetul Educatiei, ministrul Sorin Cimpeanu a raspuns ca nu se raporteaza la Produsul Intern Brut, ci la valori absolute."PIB-ul este o notiune volatila, mai ales in anul in care suntem. De aceea, eu m-am raportat la valoarea absoluta, la executia bugetara care este de 28.276.000.000 in bugetul Ministerului Educatiei, executie pe anul 2020, la care se adauga tot bugetul din cote defalcate de TVA gestionat de autoritatile locale in care intra, spre exemplu, bursele elevilor unde a cerut 530 de milioane de lei in plus fata de anul trecut, exista costul standard destinat cheltuielilor materiale din fiecare scoala, unde am avut cereri de crestere masiva. Deci sunt toate aceste asteptari. 28.276.000.000 trebuie sa fie minim minimorum bugetul Ministerului Educatiei pentru a continua. (...) Sub acest plafon al executiei bugetare pe anul trecut, eu, personal, nu stiu cum sa fac lucrurile atat de necesare in educatie ", a declarat Sorin Cimpeanu El a facut un "indemn" la solidaritate intre profesori elevi si parinti pentru a putea depasi criza sanitara.CITESTE SI: