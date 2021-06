Ministrul Educatiei sustine ca educatia sexuala este necesara, alaturi de cea parentala

Intrebat, joi seara, la B1 Tv, cum ar trebui transata problema privind educatia sexuala, Cimpeanu a replicat: "Se poate transa cu intelepciune si cunoscand mai cu seama realitatile".El a mentionat, in acest context , ca o invatatoare din Sibiu i-a relatat ca mai toti elevii pe care ii are dorm in aceeasi camera cu parintii si fratii mai mari "si acolo se intampla toate lucrurile"."Acolo avem intr-adevar acele mame extrem de tinere, acolo avem o lipsa de educatie sexuala atat la nivelul elevilor, dar si la nivelul parintilor, pentru ca, am spus, strategia aceea de educatie parentala lansata in anul 2018 era binevenita, nu stiu de ce am oprit-o. Deci e nevoie de educatie sexuala", a explicat ministrul Educatiei.Intrebat daca disciplina ar trebui sa se numeasca educatie sexuala, Cimpeanu a afirmat: "Nu numai pe palierul asta, dar pe multiple paliere, n-are rost sa mai incercam sa mai mascam lucruri care sunt evidente. Ca am vazut, a venit pandemia, le-a pus sub lumina reflectoarelor pe toate acele probleme cronice pe care am incercat sa le cosmetizam si am vazut dintr-o data si mai mult decat era cat de grave sunt. N-are rost sa mascam acele probleme".El a afirmat ca programa pentru educatie sanitara o cunoaste si "ea are toate acele lucruri necesare". "A fost surprinzator chiar si pentru mine , atunci cand am analizat programa si am ajuns la clasa a XI-a, am zis: uau, deci acolo este chiar totul. Doar ca este o disciplina optionala, care se numeste altfel, care este facuta de 3, 4, 5, 6 la suta dintre elevi, opteaza pentru acea disciplina, si care nu sunt absolut sigur ca se face in toate scolile asa cum ar trebui sa se faca", a adaugat ministrul.Referitor la faptul ca parintii trebuie sa-si dea acordul pentru ca elevii sa studieze aceasta disciplina, Cimpeanu a aratat: "De asta e nevoie si de educatie parentala".Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni, ca legea privind educatia la sanatate, inclusiv educatia sexuala, retrimisa de catre presedintele Klaus Iohannis spre reexaminare Parlamentului nu ofera posibilitatea copiilor cei mai vulnerabil sa beneficieze de astfel de ore decat daca parintele isi da acordul in acest sens. Liderul USR PLUS a adaugat ca este "o lege medievala" care obliga in continuare "generatii de tineri si tinere sa faca lectia de educatie sexuala in spatele scolii sau in toaleta".