Pe cine pregătește Cîțu la Ministerul Educației. Apropiatul de Iohannis care i-ar putea lua locul lui Sorin Cîmpeanu

Cine este Monica Anisie

Surse politice au precizat pentrucă premierul Florin Cîțu ar fi avut o discuție în acest sens cu președintele Klaus Iohannis , șeful de la Cotroceni militând pentru schimbarea lui Cîmpeanu, după un eventual eșec cu redeschiderea școlilor, cu fostul ministru al Educației.De altfel, în PNL Monica Anisie este văzută ca omul președintelui Klaus Iohannis , la cererea acestuia fiind impusă la Ministerul Educației în Guvernul Orban, au precizat surse politice.Ziare.com a scris zilele trecute despre faptul că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, are mari șanse să se regăsească pe lista celor care vor fi revocați din funcție după Congresul PNL din 25 septembrie.Surse liberale au precizat pentru Ziare.com că pregătirile pentru început de nou an școlar bat pasul pe loc, motiv pentru care premierul Florin Cîțu ia în calcul remanierea ministrului Educației în octombrie.Sorin Cîmpeanu afirma recent că decizia în acest moment este de începere a școlii din 13 septembrie, cu prezența fizică a elevilor în clase și cu respectarea strictă a regulilor de protecție anti-COVID-19.Însă, în același timp, ministrul spunea că rata mică de vaccinare în rândul adolescenților cu vârsta între 12 și 15 ani (aproximativ 30.000, deci 4%) și tulpina Delta de coronavirus reprezintă motive de îngrijorare.„Îngrijorări există, nu au cum să nu existe, dar în acest moment există decizia deschiderii școlilor la 13 septembrie, cu prezență fizică, coroborat cu prudență maximă și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, de la purtarea măștii, distanța adecvată, respectarea regulilor de igienă și aerisirea spațiilor. Toate acestea sunt foarte importante pentru că ne ajută să ținem sub control epidemia.Mai important: singurul act care poate pune capăt acestei perioade de criză sanitară e vaccinarea. De ce spun că sunt încrezător că putem deschide școlile cu prezență fizică din 13 septembrie. deși suntem îngrijorați de incidența noii tulpini inclusiv asupra celor de vârstă mai mică? Pentru că personalul din învățământ rămâne în continuare ca mai numeroasă categorie socio-profesională vaccinată – 60%. În perioada 1 3 septembrie vom avea noi date cu privire la personalul vaccinat”, spunea ministrul Educației.Monica Anisie a câştigat în luna iulie un nou mandat la conducerea Organizaţiei PNL Sector 2, aceasta beneficiind de sprijinul premierului Florin Cîțu. „Monica, a venit rândul meu să te sprijin pe tine. Tu m-ai susţinut din primul moment în care mi-am anunţat candidatura şi aş vrea, cu permisiunea ta, să le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru că ţi-a fost teamă să vii la acea poză, să vii lângă mine, ţi-a fost teamă de repercusiuni. Aşa am ajuns în Partidul Naţional Liberal - să-ţi fie teamă să ai o opţiune, să-ţi fie teamă să spui public că vrei să ai o opţiune, opţiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatură”, i s-a adresat atunci Cîţu fostului ministru al Educaţiei.După ce a fost profesor de limba și literatura română, consilier prezidențial pentru politica educațională a lui Traian Băsescu între 2012 și 2016 și secretar de stat în guvernul Cioloș, în noiembrie 2019 a devenit ministru al Educației în guvernul Orban, desemnată de premierul Ludovic Orban după căderea guvernului Dăncilă. Ea a fost votată de parlament în 4 Noiembrie 2019 și a preluat prerogativele o zi mai târziu. În prezent, Anisie este președintele PNL Sector 2 și coordonatorul comisiei de educație pentru învățământ preuniversitar din PNL.