VIDEO Scolile nu se vor redeschide pe 11 ianuarie. Ministrul Educatiei: "Mi se pare mult prea scurt". Care sunt scenariile

Intr-o declaratie pentru Stirile ProTV Sorin Cimpeanu sustine ca institutia pe care o conduce "isi doreste deschiderea cat mai grabnica a scolilor", dar asta "in masura in care situatia epidemiologica o va permite".Fara sa prezinte o situatie actualizata a conditiilor epidemiologice sau un plan concret pentru redeschiderea scolilor, ministrul spune ca "institutional" ministerul "isi doreste deschiderea cat mai grabnica a scolilor", insa intrebat de reporter daca pe 11 ianuarie elevii vor reveni in banci, Cimpeanu anunta indirect ca nu, relateaza edupedu.ro. "Exista posibilitatea sa se deschida acum pe 11 ianuarie?""Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie e termenul dintr-un calendar care a fost construit cu multe luni de zile in urma.Ministerul Educatiei, institutional, isi doreste redeschiderea cat mai grabnica a scolilor, in masura in care situatia epidemiologica o va permite. Revenirea la scoala se va face tinand seama si de ceea ce vor face alte state care se confrunta cu aceeasi problema".Cimpeanu a sustinut in mai multe iesiri publice ca Ministerul Sanatatii (sau autoritatile din Sanatate) va lua decizia finala de redeschidere a scolilor. Materialul PRO TV promoveaza data de 8 februarie, ca un "plan" pe care ministrul Sorin Cimpeanu l-ar avea pentru redeschiderea scolilor. Aceasta data este debutul Semestrului al II-lea al anului scolar in curs. Daca scoala s-ar redeschide fizic pe 8 februarie, inseamna ca pe 11 ianuarie elevii ar incepe scoala tot in format online."Conform unui scenariu pe baza caruia reprezentantii din educatie discuta acum cu reprezentantii din sanatate, gradinitele si clasele primare s-ar putea redeschide, spune ministrul Educatiei, la inceputul semestrului al doilea, adica luni pe 8 februarie", potrivit sursei citate.