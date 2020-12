Zeci de organizatii si miscari civice atrag atentia liderilor viitoarei coalitii de guvernare sa nu-l desemneze pe Sorin Cimpeanu in functia de ministru al Educatiei

S-a "plimbat" prin trei partide

Scrisoarea

"Din pacate, printre numele vehiculate pentru pozitia de ministru al Educatiei sunt persoane care au dat deja masura unei capacitati de viziune si organizare limitata in functia respectiva. Atragem in mod special atentia asupra posibilei desemnari a domnului Sorin Cimpeanu pentru pozitia de Ministru al Educatiei.Consideram ca masurile implementate in mandatul anterior al acestuia, in Guvernul Victor Ponta (printre care OUG 94/2014, care permitea plagiatorilor sa renunte la titluri fara a mai suporta consecintele) si ca presedinte al Consiliului National al Rectorilor (dintre care amintim doar Asocierea cu Alexandru Cumpanasu), dar si problemele de integritate (trecerea prin mai multe partide cu scopul obtinerii unor functii si apartenenta la Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), infiintata de Gabriel Oprea impreuna cu George Maior ) nu corespund standardelor pe care le impune o viziune reformatoare autentica," se arata intr-un comunicat de presa.Pentru functia de ministru al Educatiei, mass-media a vehiculat mai multe nume, printre care Raluca Turcan , Sorin Cimpeanu si Marilen Pirtea.Sorin Cimpeanu, in varsta de 52 de ani, a obtinut un mandat de senator la alegerile parlamentare din 6 decembrie unde a candidat din partea PNL. De cand a intrat in politica si pana in prezent, Cimpeanu a schimbat trei partide: a fost membru ALDE pana in 2017, apoi membru PRO Romania din 2017 pana in decembrie 2019, pentru ca din ianuarie 2020 sa devina membru PNL, partidul din partea caruia a candidat pe pozitia a doua pentru Senat Cimpeanu a fost ministru al Educatiei in Guvernul PSD condus de Victor Ponta in perioada decembrie 2014 - noiembrie 2015, iar in noiembrie 2015, dupa ce Victor Ponta a demisionat in contextul tragediei de la Colectiv, a fost desemnat premier interimar pentru o perioada scurta de timp.In 2017, Sorin Cimpeanu a fondat impreuna cu Daniel Constantin si Victor Ponta Partidul Pro Romania. Din decembrie 2019, insa, Sorin Cimpeanu a plecat impreuna cu Daniel Constantin la PNL, dupa neintelegeri cu Victor Ponta legate tot de faptul ca au votat pentru investirea Guvernului Orban.Organizatii si miscari civice alaturi de profesori si asociatii ale elevilor si studentilor cer partidelor care formeaza noua coalitie parlamentara si de guvernareREFORMA EDUCATIEI TREBUIE SA FIE O PRIORITATE ASUMATA A NOULUI PARLAMENT SI A NOULUI GUVERNScrisoare deschisaDomnului Ludovic Orban , presedintele Partidului National Liberal,Domnului Dan Barna , presedintele Uniunii Salvati Romania,Domnului Dacian Ciolos , presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate,Domnului Hunor Kelemen, presedintele Partidului Uniunea Democrata Maghiara din Romania,In atentia Domnului Klaus Iohannis , Presedintele Romaniei,BUCURESTI, 22 decembrie 2020 - Organizatii si miscari civice alaturi de profesori si asociatii ale elevilor si studentilor cer partidelor care formeaza noua coalitie parlamentara si de guvernare sa isi asume importanta educatiei ca pilon central pentru o Romanie democratica si prospera prin promovarea, in cadrul Guvernului si sistemului educational, a unor persoane care au dovedit profesionalism, viziune si integritate.Sistemul de educatie are probleme de finantare corespunzatoare, de formare a cadrelor didactice, infrastructura, incluziune, masuri remediale si de sprijin si, nu in ultimul rand, de integritate. Societatea romaneasca se confrunta cu consecintele acestor probleme, vizibile adesea prin politizare, prin greseli de reactie si management la toate nivelurile, prin rata uriasa a migratiei, prin pierderea conexiunii intre societate si institutiile statului manifestata prin dezinteres civic si prin absenteism la vot.Din pacate, printre numele vehiculate pentru pozitia de ministru al Educatiei sunt persoane care au dat deja masura unei capacitati de viziune si organizare limitata in functia respectiva. Atragem in mod special atentia asupra posibilei desemnari a domnului Sorin Cimpeanu pentru pozitia de Ministru al Educatiei. Consideram ca masurile implementate in mandatul anterior al acestuia, in Guvernul Victor Ponta (printre care OUG 94/2014, care permitea plagiatorilor sa renunte la titluri fara a mai suporta consecintele) si ca presedinte al Consiliului National al Rectorilor (dintre care amintim doar Asocierea cu Alexandru Cumpanasu), dar si problemele de integritate (trecerea prin mai multe partide cu scopul obtinerii unor functii si apartenenta la Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), infiintata de Gabriel Oprea impreuna cu George Maior) nu corespund standardelor pe care le impune o viziune reformatoare autentica.In actualul context socio-politic, consideram ca viitorul guvern al Romaniei, alaturi de Presedinte si de Parlament, are datoria responsabilitatii fata de viitorul Romaniei prin respectarea educatiei si acordarea interesului cuvenit acesteia. O Romanie educata trebuie sa fie un proiect pus in practica cu responsabilitate si respect si nu un slogan golit de continut si solicitam decidentilor politici sa dea masura acestora prin numirea in functiile de coordonare a sistemului educational la toate nivelurile a unor persoane care au demonstrat deja profesionalism, viziune si integritate.Actiunea Civica Galati;Adrian Miroiu, profesor universitar;Asociatia ACREMIS;Asociatia Aradul Civic;Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie - VeDem Just;Asociatia VOLUNTARI IN EUROPA;Brasovul Civic;Carmen Uscatu,fondatoare "Daruieste Viata";Centrul pentru Studiul Democratiei;Canada Save Rosia;Coruptia Ucide;Dan Crudu - actor si profesor;Diaspora Milano;Diaspora Franta solidara cu Romania;Diaspora.ro;Emilia Sercan;Fejes Zoltan Levente, cadru didactic asociat UBB;Forum Apulum;Geeks for Democracy;Grupul civic CETATEAN IMPLICAT;Initiativa Romania;Melania Cincea, jurnalista;Oana Gheorghiu, fondatoare "Daruieste Viata";Pentru Galati;Radu Vancu;Reset;#REZISTENTA;Rezist Constanta;Rezist Budapesta;Rezist Galati;Rezistenta Civica Galati;Stafeta Steagului Uniunii Europene;Umbrela Anticoruptie Cluj;Un Timbru Pentru Dreptate;Va vedem din Sibiu.