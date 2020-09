Surse: Dan Mihalache ar putea fi numit ambasador al Romaniei in Cipru

Dan Mihalache a fost numit ambasador al Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, printr-un decret semnat de seful statului pe 8 iunie 2016.In perioada decembrie 2014 - iunie 2016, Dan Mihalache a ocupat functia de Consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale si sef al Administratiei Prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Dan Mihalache cu Ordinul National " Steaua Romaniei" in rang de Cavaler.Informatia privind posibilitatea ca Mihalache sa fie numit in pozitia de ambasador al tarii noastre in Cipru a fost initial difuzata de G4Media, care a citat surse politice.