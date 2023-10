Frunzaverde: Bineinteles ca e posibila o noua suspendare. UE va respecta decizia

Vicepresedintele PNL Sorin Frunzaverde considera ca este exclus ca Romania sa fie afectata de o noua suspendare a presedintelui Traian Basescu, intrucat liderii europeni vor respecta "optiunile politice care vor aparea in Romania".

Fostul democrat-liberal a facut afirmatia in contextul in care a evidentiat ca Traian Basescu va fi suspendat cu siguranta in cazul in care nu il va nominaliza prim-ministru pe Victor Ponta - cel care ar urma sa fie propunerea USL pentru aceasta functie, dupa alegerile parlamentare din 9 decembrie.

Liderul liberal a precizat insa ca nu crede ca presedintele Traian Basescu nu va numi premierul propus de USL.

O a treia suspendare a lui Basescu, posibila? "Bineinteles!"

"Eu cred ca domnul presedinte Basescu va numi un premier de la USL, dar premierul pe care USL il va propune, adica pe Victor Ponta. Parerea mea este ca USL il va propune si Traian Basescu il va numi", a declarat Sorin Frunzaverde, pentru Ziare.com.

Intrebat daca astfel seful statului va trece peste declaratiile din ultima perioada, referitoare la Victor Ponta, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin a replicat: "Nu stiu peste ce va trece, dar este evident ca prim-ministrul viitorului Guvern USL va fi Victor Ponta".

Va fi posibila o a treia suspendare? "Bineinteles!", a subliniat vicepresedintele PNL.

Romania, afectata de o noua suspendare a presedintelui? "Exclus!"

Referitor la posibilitatea ca Romania sa fie afectata si mai rau de o a treia suspendare a presedintelui Traian Basescu, dupa reactiile negative ale unor lideri europeni, ce au urmat celei din vara, Sorin Frunzaverde a spus ca este "exclus".

"Exclus! Si cand spun asta va spun dupa ce am efectuat o vizita la Bruxelles, saptamana trecuta. Evident ca, la nivelul Uniunii Europene, liderii europeni vor respecta optiunile politice care vor aparea in Romaniei, in baza Constitutiei", a afirmat liderul liberal.

Liberalii nu vor guverna cu democrat-liberalii, PDL e tras in jos de ARD

Presedintele CJ Caras-Severin a exclus si posibilitatea unei guvernari PNL-PDL, dupa alegerile parlamentare din 9 decembrie, indiferent de rezultate.

"Exclus! PNL este parte a USL in acest moment si eu cred ca vom avea o larga majoritate parlamentara USL pe care se va sprijini un guvern USL, al carui prim-ministru va fi Victor Ponta", a precizat Frunzaverde, care a adaugat ca PDL nu are nicio sansa de a ajunge la guvernare.

"Cred ca ARD trage PDL in jos. Pentru ca in primul rand nu este cunoscuta, nu este receptata de romani, nu a avut timpul sa intre in constiinta alegatorului. Foarte putina lume intelege ce este ARD. PDL n-are niciun beneficiu din aceasta alianta si mi-e greu sa spun ce scor va obtine", a comentat fostul democrat-liberal modul in care Alianta Romania Dreapta va influenta PDL la alegerile din 9 decembrie.

Acesta a explicat ca sondajele se raporteaza la o anumita prezenta la vot, cuantificata in prezent la 55 la suta.

"Eu cred insa ca vor veni mai multi romani la vot. USL cred ca va obtine peste 60 la suta la alegerile parlamentare. E posibil ca, obtinand prin vot direct peste 60, sa ajunga la peste 66 la suta in Parlament. Vorbim in conditiile in care exista o necunoscuta, a participarii romanilor la vot. Eu cred ca o participare masiva la vot a compatriotilor nostri va reprezenta un bonus electoral pentru USL. Cei care vin in plus vor vota USL", este de parere vicepresedintele PNL.

Liberalul crede ca Partidul Poporului va fi in marja de estimare a sondajelor si va intra in Parlament, insa este "greu de spus, greu de estimat daca va depasi ARD".

Nu in ultimul rand, presedintele CJ Caras-Severin a spus ca daca USL va avea un scor care sa le permita sa guverneze singuri, vor guverna singuri, "categoric", iar in prezent nu exista o discutie referitoare la o posibila guvernare alaturi de UDMR, formatiune politica prezenta in mod constant la guvernare.

Sorin Frunzaverde nu considera ca exista tabere in randul liberalilor, care sa rezulte din declaratiile pe care presedintele PNL Crin Antonescu le-a facut la adresa fostului premier Calin Popescu Tariceanu.

"Nu exista tabere in PNL. Sigur ca e un partid modern, un partid cladit pe democratie si pe optiuni democratice care isi discuta problemele, dar nu exista tabere", a spus fostul democrat-liberal, care nu crede ca Antonescu va fi inlocuit din fruntea partidului, dupa alegerile legislative.

Comentand si faptul ca liberalul Mircea Diaconu si-a pierdut mandatul de senator, marti, vicepresedintele PNL a precizat ca aceasta este o problema care tine de actele normative care reglementeaza aceasta situatie, "avand in vedere ca el a fost obiectul unor anchete ANI sau a unor aprecieri de acest tip".

"Domnul Diaconu a renuntat la activitatea de parlamentar, el nici nu mai candideaza, ca atare nu cred ca e un lucru important, tocmai datorita faptului ca el a renuntat sa mai fie parlamentar. El personal a renuntat", a conchis Sorin Frunzaverde.

