Argaseala: Ghionea si Goian sunt de vanzare, dar nu ii vrea nimeni

Presedintele Stelei, Valeriu Argaseala, a anuntat ca ros-albastrii nu vor mai vinde jucatori in aceasta vara, exceptie facand doar fundasii Goian si Ghionea, care ar putea fi cedati in strainatate daca vor avea oferte.

"Nu mai pleaca nimeni de la Steaua. Doar daca primim vreo oferta de la vreun club mare din Europa pentru Goian sau Ghionea, mai dam drumul la jucatori. Sunt jucatori fara motivatie la Steaua, dar daca nu vin oferte... Goian merge la nationala, intra in contact cu jucatori care castiga mult mai multi bani, se gandeste ca are o varsta si ca are nevoie de un astfel de tren. Ghionea, la fel, dar daca nu vine nicio oferta...", a spus Argaseala la GSpTV.

Dorin Goian ar putea ajunge totusi in Premier League, acolo unde a fost propus mai multor echipe din a doua jumatate a clasamnetului. Nici pretul sau, aproximativ 3 milioane de euro, nu este prohibitiv pentru cluburile britanice.

