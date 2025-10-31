Grindeanu, atac violent la Bolojan. L-a comparat cu Ceaușescu. "Un dictator căruia nu i-a păsat de oameni, doar de cifre"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Aflat în turneu la filialele din țară, înaintea Congresului PSD din 7 noiembrie, Sorin Grindeanu, liderul interimar al partidului, a lansat noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

Vineri, 31 octombrie, la Timişoara, Grindeanu a afirmat că prezenţa lui în oraşul libertăţii l-a făcut să îşi amintească ce înseamnă, de fapt, "încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre". Fără să-i spună numele, liderul interimar al PSD l-a comparat pe premierul României, Ilie Bolojan, cu fostul dictator Nicolae Ceauşescu, scrie antena3.ro.

"Să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului", a spus Sorin Grindeanu de la tribună, după care l-a comparat pe actualul premier cu fostul președinte comunist.

"Noi suntem aici, la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre. Dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui, până la urmă, să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect", a declarat liderul interimar al PSD.

În final, el le-a transmis și un îndemn social-democraților aflați în sală.

"De aceea vă invit astăzi, de aici, de la Timişoara, să rezistăm în faţa celor care ne vor răul şi să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului. Vă cer să fim fermi, să fim hotărâţi, vă cer să nu fim ipocriţi, ca unii care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au aşteptat la rând şapte ore".

Nu cu mult înainte de Grindeanu, și europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că ”l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu soluţii pe care doar el le ştie şi a dispărut mitul că, dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun.

Claudiu Manda a mai spus că este sigur că liderul PSD Sorin Grindeanu ”o să spună mult mai multe detalii despre subiectele la zi şi despre cât de dificil este să meargă în coaliţie şi să poarte un dialog cu cineva care mai degrabă să se uită cum ar trebui să lea pe surse şi să arate doar salvatorul de la Oradea şi atât sau mai degrabă dictatorul de la Oradea”.

Manda a transmis un mesaj şi către liberali: ”Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”.

