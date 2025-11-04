”Până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat.” Avertisment grav din partea liderului PSD, partid aflat la guvernare

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 21:58
”Până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat.” Avertisment grav din partea liderului PSD, partid aflat la guvernare
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în lipsa unor măsuri de relansare economică, informaţia conform căreia zeci de mii de angajaţi din sectorul privat ar putea rămâne fără loc de muncă ”s-ar putea să nu fie doar o ştire”.

Sorin Grindeanu a declarat marți, 4 noiembrie, că este ”absolut obligatoriu” ca în al treilea pachet de măsuri adoptat şi asumat de Guvern să existe măsuri de relansare a economiei, el subliniind că partidul pe care îl reprezintă a formulat deja propuneri care ar duce la relansarea economiei.

”Dacă nu se vor lua măsuri şi de acest tip, ceea ce vedeam ca ştire (...), cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Mi-aş dori ca Guvernul să vină cât mai repede şi cu politici de relansare. Sunt convins că s-a discutat prea mult în această perioadă despre tăieri, s-a ridicat nivelul taxelor în România, nu s-a venit şi cu măsuri de impulsionare a economiei, acest lucru a speriat, acest lucru, din ce pare, a contractat consumul, ceea ce nu e un lucru bun”, a afirmat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Grindeanu a admis că în actuala guvernare nivelul de trai al populaţiei a scăzut, subliniind că nu se simte confortabil cu această realitate.

El a spus că PSD nu fuge de răspundere pentru situaţia în care România se află, amintind că social-democraţii fac parte din guvernare.

Liderul PSD a făcut referire la un avertisment lansat de patroni potrivit căruia aproximativ 50.000 de angajaţi din construcţii şi industrii conexe ar putea fi daţi afară în perioada următoare. Patronii susțin că de vină este blocarea proiectelor finanţate cu bani publici, potrivit Antena3. În primele nouă luni din 2025, firmele din țară au concediat deja 10.000 de oameni, cele mai afectate domenii fiind cel industrial, producţia de autoturisme şi fabricile.

