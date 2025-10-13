Grindeanu anunță oficial data Congresului PSD și subliniază că va candida la funcția de președinte al partidului ”modern, dar ancorat în valorile naționale”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că data Congresului PSD va fi cea de 7 noiembrie 2025 și a subliniat că este decis să candideze la funcția de președinte al partidului.

"Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale", a anunțat Grindeanu într-un mesaj postat pe Facebook, în după-amiaza de 13 octombrie 2025.

Grindeanu devenise președinte interimar al PSD după demisia din funcția de președinte a lui Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu face anunțul despre decizia de a candida la Congres la finalul unui mesaj în care a prezentat discuțiile care s-au purtat la reuniunea Consiliului Politic Național al PSD din data de 13 octombrie. Anunțul pe acest subiect al lui Grindeanu este următorul:

"Pentru cei îngrijorați:

Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale."

În același mesaj, Grindeanu informează că, la propunerea lui, Statutul PSD a fost modificat. Conform propunerii lui Grindeanu, din Statut a fost eliminată "ideea de partid progresist". Din acest moment, PSD se declară a fi "un partid modern de centru-stânga".

Pe de altă parte, Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că viitoarea conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedintele partidului, 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 vicepreședinți pe diverse domenii. Cu o zi înaintea Congresului din 7 noiembrie va fi un nou Comitet Politic Naţional, care va aproba mai multe modificări la Statutul partidului, a mai anunțat Rafila.

