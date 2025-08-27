Grindeanu, despre discuția cu președintele Nicușor Dan de la ședința Coaliției: "Nu cred că e corect"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a afirmat miercuri, 27 august, că președintele Nicușor Dan a fost la ședința de marți a coaliției, dar a avut o discuție doar cu el și cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Grindeanu a evitat să spună ce au vorbit și a adăugat că și ceilalți doi participanți la întâlnire au evitat să dezvolte subiectul.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, ce mai face președintele României.

”L-am văzut ieri (marți - n.r.), nu e un secret, știți cu toții. Am înțeles de la dânsul că și-a întrerupt concediul să vină la reuniunea diplomației, fiind cu familia pe litoralul românesc. Și probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obișnuită”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă se poate spune că atrage președinții la Guvern, având în vedere că, atunci când Grindeanu era premier, Klaus Iohannis a venit într-o ședință de Guvern.

”Acum era și alt prim-ministru, aveam o ședință de coaliție, care ar fi trebuit să închidă măsurile din pachetul 2. Și am fost anunțați că președintele dorește să vină. A venit, dar a avut o discuție doar cu mine și cu domnul Bolojan”, a explicat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate spune ce au discutat, Grindeanu a răspuns: ”Nu cred că e corect. Am văzut că și ceilalți doi participanți au evitat să dezvolte. E o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem, de dialog politic după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut și de luarea pulsului din partea domnului președinte, interes vis-a-vis de ceea ce înseamnă pachetul 2”.

Liderul PSD a mai fost întrebat despre relația pe care o are cu Nicușor Dan.

”Eu am mai spus acest lucru când dânsul a ocupat această funcție la Cotroceni, eu am preluat interimar această funcție de președinte la PSD, relațiile au fost cât se poate de corecte. N-am absolut nimic ce să reproșez. Dânsul a dorit din acea perioadă, de la începutul mandatului, și a contribuit activ la formarea acestei coaliții, ceea ce e lucru bun. După care periodic au fost întâlniri lucrative, constructive”, a explicat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă și-ar dori ca Nicușor Dan să fie mai prezent sau mai absent din spațiul public.

”A fost ok. În această perioadă chiar a fost cât se poate de în regulă”, a adăugat Sorin Grindeanu.

