Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 12:30
162 citiri
De ce a ieșit Grindeanu din sală la congresul UDMR, când a fost intonat Imnul Secuiesc. Explicația dată de liderul PSD
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat sâmbătă, 11 octombrie, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României.

Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.

”Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub Preşedinţia Ungariei şi sub presunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să întrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile aestea”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, referindu-se la participarea sa la Congresul UDMR.

El şi-a exprimat regretul că a fost subliniat de la eveniment doar faptul că a ieşit din sală în momentul intonării Imnului Secuiesc.

”Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a precizat că are mulţi colegi din UDMR pe are îi respectă, dar că România are doar un imn oficial.

”Eu am foarte mulţi colegi în UDMR pe care îi respect şi am acest sentiment de respect, şi pentru mulţi dintre ei şi de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna. Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a participat vineri la Congresul UDMR, însă a ieşit din sală în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc.

