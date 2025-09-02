Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță marți, 2 septembrie, că a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero legitimitate.

Grindeanu mai spune că este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil.

„Am insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1,3 miliarde de lei”, a scris marți, 2 septembrie, Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Povara fiscală să fie distribuită echitabil!”

„Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât „economiile” cinice făcute pe seama mamelor care își cresc copiii.

Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”, adaugă Grindeanu.

„Ținem România pe calea reformelor alături de români, nu împotriva lor!”

„În plus, PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS).

Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”, mai spune președintele interimar al PSD.

