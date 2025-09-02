Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:59
302 citiri
Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Sorin Grindeanu FOTO: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță marți, 2 septembrie, că a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero legitimitate.

Grindeanu mai spune că este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil.

„Am insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1,3 miliarde de lei”, a scris marți, 2 septembrie, Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Povara fiscală să fie distribuită echitabil!”

„Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât „economiile” cinice făcute pe seama mamelor care își cresc copiii.

Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”, adaugă Grindeanu.

„Ținem România pe calea reformelor alături de români, nu împotriva lor!”

„În plus, PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS).

Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”, mai spune președintele interimar al PSD.

Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”
Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar,...
Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Unul dintre numeroasele amendamente depuse de PSD și USR asupra pachetelor de reformă pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea a fost deja aprobat în ședința coaliției de luni, 1...
#Sorin Grindeanu PSD, #impozit multinationale, #cass, #mame, #taxa lux, #impozite Romania, #masuri austeritate, #guvernul bolojan , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Zbor transformat in cosmar, dupa ce pilotul s-a imbolnavit: Pasagerii au fost nevoiti sa petreaca mai mult de 24 de ore in avion
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
DigiSport.ro
Decizia surprinzatoare luata de Sorana Cirstea, dupa ce a fost jefuita in SUA. Politia din New York a facut anuntul

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
  2. Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
  3. Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
  4. FAZ: "Guvernarea pe credit este la modă în Europa de Est"
  5. Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu
  6. Bolojan: Răspunderea asumată, demisie vehiculată
  7. UPDATE Ilie Bolojan insistă să dea afară oameni din primării. Avertizează Coaliția, dacă e refuzat: „Nu pot să girez o astfel de situație” VIDEO
  8. Avertismentul grav al unui economist pentru Coaliție: ”Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim. Imediat va începe haosul instant și maxim dacă pică guvernul și blocați reformele”
  9. Zi decisivă pentru Coaliția de guvernare: Momentele care vor decide soarta lui Ilie Bolojan în funcția de premier
  10. Scenariul secret care explică presiunile puse pe Ilie Bolojan: "Au ca scop ultim impunerea unui premier pesedist"