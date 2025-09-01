"Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut luni, 1 septembrie, reprezentanților Primăriei Capitalei să-și schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunțat pentru marți de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România împotriva incluziunii migranților în București.

"Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei", spune Grindeanu luni după-amiază.

Între timp, PMB a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților.

Liderul interimar PSD a comentat decizia Primăriei Capitalei, spunând că "rațiunea a învins". El a scris pe Facebook că se bucură de faptul că PMB "a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe".

El a mai afirmat că "îngrijorător este, însă, că PMB a dat inițial această autorizație".

"Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România.

Îngrijorător este însă că PMB a dat inițial această autorizație fără să analizeze consecințele promovării unor mesaje de ură rasială în spațiul public.

A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21!

Ads

Îi cer primarului interimar al Capitalei să dea dovadă pe viitor de mai mult discernământ și responsabilitate atunci când eliberează autorizații pentru diverse proteste.

PSD va monitoriza și pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București!", a scris Grindeanu pe rețeaua de socializare.

Primarul general al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar aceasta a anulat avizul care fusese anterior acordat pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România.

Ca urmare, acest protest, dacă totuși va avea loc, va fi ilegal.

„Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, precizează Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat.

Ads