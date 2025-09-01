"Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 20:49
195 citiri
"Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD FOTO Facebook /Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut luni, 1 septembrie, reprezentanților Primăriei Capitalei să-și schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunțat pentru marți de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România împotriva incluziunii migranților în București.

"Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei", spune Grindeanu luni după-amiază.

Între timp, PMB a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților.

Liderul interimar PSD a comentat decizia Primăriei Capitalei, spunând că "rațiunea a învins". El a scris pe Facebook că se bucură de faptul că PMB "a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe".

El a mai afirmat că "îngrijorător este, însă, că PMB a dat inițial această autorizație".

"Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România.

Îngrijorător este însă că PMB a dat inițial această autorizație fără să analizeze consecințele promovării unor mesaje de ură rasială în spațiul public.

A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21!

Îi cer primarului interimar al Capitalei să dea dovadă pe viitor de mai mult discernământ și responsabilitate atunci când eliberează autorizații pentru diverse proteste.

PSD va monitoriza și pe viitor cu multă atenție activitatea Primăriei Generale a Municipiului București!", a scris Grindeanu pe rețeaua de socializare.

Primarul general al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar aceasta a anulat avizul care fusese anterior acordat pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România.

Ca urmare, acest protest, dacă totuși va avea loc, va fi ilegal.

„Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, precizează Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat.

Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, le-a cerut luni, 1 septembrie, reprezentanților Primăriei Capitalei să-și schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunțat pentru marți...
"Un lucru fals aruncat pe piață". Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA
"Un lucru fals aruncat pe piață". Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins luni, 1 septembrie, informația privind o nouă majorare a TVA, arătând că este un lucru fals, care s-a aruncat pe piață. Despre...
#Sorin Grindeanu PSD, #retragere autorizatie miting, #miting impotriva migrantilor , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"
  2. Sute de mii de români sunt pe punctul să-și piardă asigurarea de sănătate, de la 1 septembrie
  3. Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare
  4. "România este un atu esenţial pentru securitatea Europei". Ursula von der Leyen a postat pe X imagini din timpul vizitei în țara noastră. Mesajul pentru Nicușor Dan VIDEO
  5. Capsula timpului a Prințesei Diana a fost deschisă după trei decenii. Ce s-a găsit înăuntru FOTO
  6. Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO
  7. Panourile solare, „frecate” cu ceapă roșie. De ce au făcut asta oamenii de știință și ce au constatat?
  8. Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta
  9. Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
  10. Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...