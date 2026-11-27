Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că există o gaură la buget de 50 de miliarde de lei după mandatul lui Ilie Bolojan și spune că în ultimul an și jumătate țara a dus-o din mai rău în mai rău, iar măsurile de austeritate nu au avut efectul așteptat.

”Avem în jur de 50 de miliarde de lei, sume care în acest moment sunt neacoperite.(...) Dacă ar fi doar asta, poate nici nu ar fi așa de rău, dar avem și o populație, un popor, până la urmă, care a fost supus la toate aceste constrângeri, popor care a ajuns la limita suportabilității, după un an și jumătate în care ai zis că faci lucruri bune și, de fapt, am mers din rău în mai rău, iar rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Asta-i și mai grav”, a declarat liderul PSD la Antena 3 CNN.

De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că se încearcă ”un soi de cosmetizare” a acestei foste guvernări și a politicii fostului Guvern și că de fapt este aproape imposibil să închidem anul cu deficitul pe care ni l-am asumat.

”Am vorbit cu premierul. Vorbesc zilnic aproape cu premierul, încercăm împreună, eu încerc să îl ajut, să găsim soluții și vom încerca, prin buget, să repunem România pe o direcție corectă. Noi ne-am asumat, ca țară, că vom închide anul la deficitul pe cash 6,2 și pe ESA cu 6,6. Sper, sper din tot sufletul să putem să facem acest lucru. Suntem aproape de imposibil. Eu cred că unele lucruri au vrut să fie gestionate prost”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Ads

Liderul PSD a explicat că din cele 50 de miliarde de lei, aproape 15 sunt legate de magistrați, iar țara a ajuns în această situație exclusiv dintr-o gestiune proastă a fostului Guvern.

”Vă rog să luați declarațiile noastre din urmă cu un an, un an și ceva, în care am spus: domnule, hai să stăm de vorbă cu oamenii aceștia, hai să vedem și vom găsi, sunt convins, un punct de vedere comun. Am început, eu am avut o discuție aici cu conducătorii instituțiilor din acest domeniu, i-am chemat, am fost criticat că vreau să mă... M-am lăsat deoparte, le-am transmis că oamenii erau dispuși la dialog, în a găsi o soluție, astfel încât să nu

ajungem în această situație. Nu. S-a jucat politic de către fostul prim-ministru, tocmai fiindcă știa că are de câștigat dacă se opune, să spunem, magistraților pe această temă. Și uite unde am ajuns. Am ajuns să fim în situația să plătim 15 miliarde de lei. Imens. Dintr-o încrâncenare, încăpățânare și din lucruri care puteau fi gestionate altcumva. Dar aici eu sunt convins că primul-ministru Luca Niculescu va găsi dialogul necesar cu reprezentanții instituțiilor din justiție, astfel încât această sumă, am convingerea că această sumă va putea fi eșalonată, să nu fie apăsat bugetul din prima cu această sumă”, a mai declarat Grindeanu.

Ads