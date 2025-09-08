Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO

Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților - Sorin Grindeanu, deputatul Marius Budăi și senatorul Victoria Stoiciu au susținut declarații de presă luni, 8 septembrie, în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, abordând tensiunile din coaliție și nemulțumirile legate de respingerea unor amendamente propuse de PSD.

Amenințarea cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu a făcut referire la un moment tensionat din săptămâna precedentă, atunci când amendamentele PSD nu au fost acceptate.

„Pentru mine acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente a fost unul dintre momentele grele. Le-am și spus colegilor mei în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a punctat că poziția partidului rămâne fermă în ceea ce privește promovarea proiectelor sociale și corectarea inechităților legislative, chiar dacă tensiunile din coaliție pun în discuție continuarea colaborării la guvernare.

Ads

Declarațiile vin pe fondul unei serii de dispute între PSD și partenerii de coaliție, privind modul de adoptare a unor pachete legislative considerate esențiale de social-democrați. Grindeanu a accentuat că PSD nu poate participa la un dialog unilateral, în care propunerile partidului nu sunt luate în considerare.

Ads