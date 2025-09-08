Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 13:40
598 citiri
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților - Sorin Grindeanu, deputatul Marius Budăi și senatorul Victoria Stoiciu au susținut declarații de presă luni, 8 septembrie, în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, abordând tensiunile din coaliție și nemulțumirile legate de respingerea unor amendamente propuse de PSD.

Amenințarea cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu a făcut referire la un moment tensionat din săptămâna precedentă, atunci când amendamentele PSD nu au fost acceptate.

„Pentru mine acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente a fost unul dintre momentele grele. Le-am și spus colegilor mei în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a punctat că poziția partidului rămâne fermă în ceea ce privește promovarea proiectelor sociale și corectarea inechităților legislative, chiar dacă tensiunile din coaliție pun în discuție continuarea colaborării la guvernare.

Declarațiile vin pe fondul unei serii de dispute între PSD și partenerii de coaliție, privind modul de adoptare a unor pachete legislative considerate esențiale de social-democrați. Grindeanu a accentuat că PSD nu poate participa la un dialog unilateral, în care propunerile partidului nu sunt luate în considerare.

Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Camerei Deputaților, deputatul Marius Budăi, și senatorul Victoria Stoiciu, au susținut declarații de presă luni,...
Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra importanței coeziunii în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că, deși partidele au libertatea de a-și exprima opiniile, deciziile care...
#Sorin Grindeanu, #iesire, #guvernare, #Guvernul Romaniei, #coalitie de guvernare, #PSD , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Romania nu e unde arata INS". Andrei Caramitru acuza ca statul amana intentionat trecerea la noile carti electronice de identitate
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
  2. Sorin Grindeanu, despre divergențele cu Ilie Bolojan: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, acela nu este dialog și noi ne extragem” VIDEO
  3. Lider USR, despre pachetul 2 de reforme: „Aceste legi lasă gust amar pentru foarte mulți români”
  4. Peste jumătate dintre români consideră că apartenența la UE nu limitează independența națională. Ce cred votanții PSD și AUR - sondaj INSCOP
  5. Partidul REPER și-a reales conducerea după ce Octavian Berceanu s-a retras la nicio săptămână de la alegere
  6. AUR solicită retragerea ambasadorului României la Washington. "Nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane"
  7. Guvernul marelui eșec sau Guvernul marilor reforme? Scenariile unui analist politic ANALIZĂ
  8. Președintele Nicușor Dan spune că ar vrea o coaliție de guvernare mai unită, după ce Sorin Grindeanu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan
  9. Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"
  10. Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"